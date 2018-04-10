İlçeye bağlı Yavuz Sultan Mahallesi Körfez Caddesi üzerinde hizmet verecek olan Efsane Döner’in açılışına Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, AKP Derince İlçe Başkanı İbrahim Şirin, MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca ile meclis üyeleri Adnan Balcı ile Nurhan Baytak da katıldı. Törende sunulan mehter gösterisinin ardından dualar eşliğinde mekanın açılışı yapıldı.
Bugün 11:31 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 11:32 TSİ )
Efsane Döner, Derince’de açıldı
Derince’de yeni bir işletme daha hizmete açıldı.
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Bugün 11:31 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz