Efsane Döner, Derince’de açıldı

İlçeye bağlı Yavuz Sultan Mahallesi Körfez Caddesi üzerinde hizmet verecek olan Efsane Döner’in açılışına Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, AKP Derince İlçe Başkanı İbrahim Şirin, MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca ile meclis üyeleri Adnan Balcı ile Nurhan Baytak da katıldı. Törende sunulan mehter gösterisinin ardından dualar eşliğinde mekanın açılışı yapıldı.