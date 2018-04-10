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Çevre ödülleri için son tarih 13 Nisan

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) yönetimi tarafından, bu yıl 24’üncüsü düzenlenecek olan “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri” ile ilgili önemli bir uyarıda bulunuldu.

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Tüm Türkiye’deki sanayi kuruluşlarına açık olan çevre ödüllerinin büyük ölçekli firma ve KOBİ kategorilerinde verileceği, otomotiv ve yan sanayi, kimya, gıda, metal, makine, enerji ve atık geri kazanım-bertaraf gibi ana sektörler başlığı altında da ödüllerin dağıtılacağı ifade edildi.

SON GÜN CUMA

Bu arada verilecek olan çevre ödülleri ile sektör ödülleri dallarındaki başvuruların en geç 13 Nisan Cuma günü, mesai saati bitimine kadar yapılmasının gerektiği hatırlatıldı. Bu arada değerlendirmelerin ardından ödül almaya hak kazanan firmalara atık bertarafı konusunda bir yıl boyunca İZAYDAŞ tarafından özel indirimlerin sağlanacağı bildirildi. Başvuru ücretinin ise KOBİ’ler için 500 lira, büyük işletmeler içinse 2 bin 500 lira olduğu belirtildi.

Bugün 11:31 TSİ - Ekonomi

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