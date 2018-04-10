Tarım fuarı kapılarını açıyor

TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Sanayi Odası işbirliği yanı sıra, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği (TÜKEBİR), T.C. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Ticaret Odası, İzmit Belediyesi, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Ticaret Borsası, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası, Akyazı Ticaret Borsası ve KOSGEB’in destekleri ile eş zamanlı olarak hazırlanan Doğu Marmara Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı ve Doğu Marmara Sera, Bahçe ve Süs Bitkileri Fuarı 11-15 Nisan 2018 tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Fuarda ayrıca Azerbaycan, Gürcistan, Kıbrıs, Irak’tan alım heyetleri ağırlanacak.

İLİMİZDE 16 BİN AKTİF ÇİFTÇİ VAR

Ramada Otel’de gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İlhan Özel, TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, KOSGEB Kocaeli Genel Müdürü İbrahim Ustaömer, KSO Başkan Vekili Ahmet Başaran, KOTO başkan Vekili Volkan Yılmaz, KOTO Genel Sekreteri Mert Alnıpak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Lütfi Efil katılım gösterdi. Toplantıda konuşan İl Müdürü İlhan Özel, “Kocaeli’nin yüzölçümü 3 Bin 505 kilometrekare, tarım alanı Bin 250 kilometrekare, Bin 450 metre karesi orman, geri kalanı ticaret ve sanayi alanı. Öte yandan ilimizde 24 bin kayıtlı çiftçinin 16 bini aktif çalışıyor” dedi.

160 ÜZERİNDE FİRMA KATILACAK

Kocaeli’nde ilk kez açılacak olan fuar ile ilgili bilgi veren TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, “ TÜYAP olarak Kocaeli’nde düzenleyeceğimiz fuarlara bir yenisini daha eklemekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz Doğu Marmara Tarım, Hayvancılık ve Sera-Bahçe ve Süs Bitkileri Fuarlarımız ile sektöre canlılık getirmeyi amaçlıyoruz. Fuarımızın sektöre ve bölgeye hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye’nin en büyük fuar şehri İstanbul’un doyuma ulaşması Anadolu’yu cazibe merkezi haline getirmeye başladı. Bu kapsamda iştirakçilerle birlikte bir vizyon ortaya koyduk. Üretimin, sanayinin üssü olan Kocaeli’nin ticaretin ana merkezi haline getirilmesi için önemli bir çalışma. 160’ın üzerine firma olacak. 8 Bin 500 metrekarelik alan ürün ve hizmetlerini sergilemek üzere fuar hazırlıkları devam ediyor. Azerbaycan, İran, Gürcistan ve KKTC’den gelen misafirlerimizi de ağırlayacağız” ifadelerini kullandı.

İLİMİZ ARTIK GIDA BÖLGESİ OLARAK ANILACAK

Kocaeli Sanayi Odası Başkan vekili Ahmet Başaran düzenlenecek olan fuar ile ilgili olarak, “14 sanayi bölgemiz var. Biri de gıda ihtisas sanayi bölgesi olacak. Kandıra OSB önünde hiçbir engel kalmadı. İlimiz bundan sonra gıda bölgesi olarak anlam taşıyacak. Oda olarak Kocaeli’nin fuarlar şehri olması için birçok çalışma yaptık. Yurt içi ve yurtdışından gelen ziyaretçiler aradığı tüm ürünleri bulabileceği bir çatı oluşturduk. Fuarımız sektöre ve bölgemize hayırlı olsun” dedi. Daha sonrasında söz alan KOTO Başkan vekili Volkan Yılmaz, Yakalan ivme ile fuarların Kocaeli’de kök saldığını net bir biçimde ortaya koyuyor. TÜYAP ile ortak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu.

SANAYİNİN GÖLGESİNDE KALDIK

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İlhan Özel Kocaeli tarımı hakkında bilgi verdi. Özel, “Ne kadar sanayinin gölgesinde kalsak da ilimiz sanıldığının aksine önemli bir tarım ilidir. Büyük ve küçükbaş hayvancılığımızla balık istihsalimizle, gıda üretim işletmeleriyle( Bin 300 civarı) cevizimizle fındığımızla önemli bir tarım iyiyiz Sanayinin aşırı gelişmesi tarımı biraz ikinci plana itmiştir. Yeni teknolojiler ve bilgiler aktarılacak. Nüfusun önemli bir kısmı da tarımla uğraşıyor. Çiftçimizle makine üreticimiz, diğer sektörün temsilcileri bir araya gelecek. Kocaeli’de ilk olması çok önemlidir. Fuarın devam etmesini hatta uluslararası olmasını canı gönülden istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

ON BEŞ BÜYÜKŞEHİR FUARA KATILACAK

Gerçekleştirilecek olan fuara on beş Büyükşehir Belediyesinin katılacağını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Lütfi Efil, böylesine büyük bir fuar organize ettiği için TÜYAP’A çok teşekkür ediyorum. Tarım ve hayvancılıkta çok iyi hizmetler veriyoruz. Kocaeli Büyükşehir belediyesi olarak köylümüze çiftçimizi büyük destek veriyoruz. Süt tankları dağıtıyoruz, tavuk çiftlikleri yapıyoruz. Yaklaşık on beş büyükşehir belediyesi bu fuara katılacak. Endüstriyel tarımın gelişmesinde Kocaeli’nin sanayi şehri olmasına çok katkı sağlayacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.