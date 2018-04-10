Kaman: İzmit’te 27, Gebze’de 24 proje yapılmadı!

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, haftalık olağan basın açıklamasında geçen hafta olduğu gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vaat edip gerçekleştirmediği projeleri analiz etti. Kaman yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit ve Gebze ilçeleri için vaat ettiği projelerinin büyük bir bölümünün yapılmadığını ifade etti. Kaman, 2009 yılı seçim beyannamesinde İzmit’te vaat edilen 52 projeden 27’sinin gerçekleştirilmediğini, Gebze’de ise vaat edilen 33 projeden 24’ünün hayata geçirilmediğini ifade etti.

5 YIL DENDİ 9 YIL GEÇTİ SONUÇ YOK

Haftalık olağan basın açıklamasında konuşan İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, “Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediyesi’nin vaatlerinde yapılan ve yapılmayanları açıklamıştık. Elimizdeki broşürde 29 Mart 2009’da açıklanan yerel seçim beyannamesi yer alıyor. Geçen hafta olduğu gibi bu haftada ilçe ilçe yapılan vaatler ve yapılmayan vaatleri değerlendireceğiz. 12 ilçeyi her hafta değerlendireceğiz. Buralarda bahsedilen vaatler 5 yıl sonra biteceği belirtilmesine rağmen aradan 9 yıl geçti. Bir muhalefet partisi olarak iktidar partisinin verdiği sözleri tutup tutmadığını takip ediyoruz” dedi.

İZMİT’TE 52 SÖZ VERİLDİ 27’Sİ YAPILMADI

İzmit’te vaat edilen projeleri değerlendiren Kaman, “Bu hafta İzmit ve Gebze’de vaat edilen projelere baktığımızda İzmit ilçesi için 52 proje vaat edilmiş fakat 9 yılda 25 bitirilebilmiş durumda yer almıştır. Monoray, raybüs, metrobüs, telefrik, kent meydanı gibi projeler yapılmadı. Özellikle Perşembe pazarı alanına yapılacak olan kent meydanı için hiçbir adım atılmadı. Devam edersek matbaa müzesi, fotoğraf müzesi, dev akvaryum, sekaray, kristal kongre merkezi, D-100’e alternatif duble yol, sanayinin önün katlı kavşak, kent meydanı kapalı otopark, Kandıra yolunda ki kavşağa ise yeni başlayabildiler. Kadın aile sağlığı merkezi, engelli parkı, İzmit kuş cenneti parkı, Bekirdere’de spor tesisleri ve Umuttepe spor kompleksi gibi projeler yapılmadı. Bu projeler vaatlerde 5 yıl içinde yapılacak diye yer aldı. Fakat 9 yıl geçmesine rağmen yapılmadı. Söz verdikleri 27 projeyi yapmadılar” ifadelerinde bulundu.

GEBZE’DE 33 SÖZ VERİLDİ 24’Ü YAPILMADI

Gebze’de vaat edilen projeleri değerlendiren Kaman, “Gebze’ye ise 33 proje vaat edilmiş. 5 yılda tamamlanacak denmiş bu projeler ve aradan 9 yıl geçmesine rağmen 9 proje tamamlanmış ve baktığımız 24 projenin tamamlanmadığını görüyoruz. Metrobüs ile Marmaray’ın entegrasyonu, Gebze ile Maşukiye arasına yapılması vaat edilen raybüs, Gebze-Eskihisar arası telefrik, Yenimahalle köprülü kavşağı bitti ama hala açılamadı. Gebze OSB’de yeni duble yol yapılacak denildi buda yapılmadı. Pelitli köyüne duble yol, Gebze, Topçular ve Darıca arası demiryolu, Gebze’de sosyal konutlar, Gebze arıtma tesisi, atık su kollektörü, kadın aile sağlığı merkezi, engelli parkı, Gebze amatör spor kulüpleri merkezi gibi projeler için hiçbir adım atılmadı” dedi.

HAYALLER ŞAHANE GERÇEKLER LALE

Kaman son olarak, “Bu kente şifa olacağız diyenlerin yapmadıkları vaatler ortada ve belgelidir. Sormak istiyorum 5 yılda yapılacak olan projeler 9 yılda neden yapılmadı? Bu paralar nereye gitti ? İzmit ve Gebze halkı adına soruyorum. Diğer ilçelerde yapılmayan projeleri önümüzdeki haftalarda açıklayacağız. Her zaman dediğimiz gibi hayaller şahane gerçekler Sekapark’ta lale” diyerek sözlerine son verdi.