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Bugün 12:47 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:52 TSİ )

Finale iki bilet sahibini arıyor

2017-2018 2.Lig Eğitim Öğrenim Yılı Genç Erkekler Futsal Çeyrek Final maçları, Yahyakaptan’da bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynandı. 4 yarı finalist belli oldu.

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Cahit Elginkan AL, Muallim Naci AL, Necip Fazıl İHL ve Yahyakaptan AL rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi. Günün ilk maçında, Özel Adım MTAL, Cahit Elginkan ile karşılaştı. Maç 4-4 berabere bitti. Statü gereği direkt penaltı vuruşlarına geçildi. Cahit Elginkan, Özel Adım MTAL karşısında 8-6 galip geldi ve adını yarı finale yazdırdı. İkinci maçta ise Muallim Naci AL, Akçakoca MTAL’ni 1-0 yendi ve ikinci finalist oldu. Üçüncü maçta gol düellosu vardı. Necip Fazıl İHL, Başöğretmen MTAL’ni 5-0 yendi. Dördüncü ve günün son maçında Yahyakaptan MTAL, Özel Atafen AL’ni 7-0 yendi, adını yarı finale yazdıran bir diğer takım oldu. Yarı final maçları bugün İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak. İlk maç saat 10.00’da başlayacak.

GÜNÜN PROGRAMI (YARI FİNAL MAÇLARI)

10.00 CAHİT ELGİNKAN AL-MUALLİM NACİ AL

10.45 NECİP FAZIL İHL-YAHYA KAPTAN MTAL

ÖZEL ADIM MTAL: 6 CAHİT ELGİNKAN AL: 8

SALON: Şehit Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Halim Yılmaz ***, Ömer Yılmaz ***

ÖZEL ADIM MTAL: Doğukan ***, Furkan **, Erdinç ***, Furkan **, Altan **, Mehmet **, Ömer ***, Mert ***, İbrahim **, Serhat **, Göktuğ **

CAHİT ELGİNKAN AL: Mehmet ***, Buğra ***, Ercan ***, Ömer ***, Alperen ***, Ahmet ***, Furkan ***, Mert ***, Ahmet ***, Hasan **, Enes ***

GOLLER: Sinan (2), Serhat (2)(Özel Adım MTAL), Ahmet (2), Buğra (1), Ercan (1)

Normal Sonuç: 4-4

PENALTI ATANLAR: Mert, Serat (Özel Adım MTAL) (Buğra, Ercan, Mert, Enes (Cahit Elginkan AL)

PENALTI KAÇIRAN: Altan, Göktuğ (Özel Adım MTAL)

AKÇAKOCA MTAL: 0 MUALLİM NACİ AL: 1

SALON: Şehit Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Halim Yılmaz ***, Ömer Yılmaz ***

AKÇAKOCA MTAL: Gökdeniz ***, Bilal **, Fehmi **, Yunus Emre **, İlhan **, Soner ***, Melih Halil **, Burak **, Hasan **

MUALLİM NACİ AL: Ahmet ***, Muhammet ***, Salih ***, Selman ***, Eren ***, Hakan ***, Alperen **, Yasin **, Mert ***, Batuhan ***, Mahmut **

GOL: Mert (1)

NECİP FAZIL İHL: 5 BAŞÖĞRETMEN MTAL: 0

SALON: Şehit Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Ömer Yılmaz ***, Halim Yılmaz ***

NECİP FAZIL İHL: Yunus Selim ***, Furkan ***, Yavuz Selim ***, Ensar ***, Mehmet Emin Küçük ***, Mehmet Emin Cinemre ***, Talha ***, Ebubekir ***, Ahmet ***, Sercan ***, K.Taha ***, Abdülhalik ***

BAŞÖĞRETMEN MTAL: Hüseyin **, Selçuk **, K.Hüseyin **, Erkan **, Samet **, Raşit **, Doğukan ***, Mehmet **, Murat **, Mert Bulut **, Mert Keleş **, Yalın **

GOLLER: Yunus (3), Furkan (2)

ÖZEL ATAFEN AL: 0 YAHYA KAPTAN MTAL: 7

SALON: Şehit Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Ömer Yılmaz ***, Halim Yılmaz ***

ÖZEL ATAFEN AL: Cem **, Rauf **, Alperen **, Mustafa **, Erdem **, Mertcan **, Salih ***, Hüseyin **

YAHYA KAPTAN MTAL: Yiğit ***, Oğuz ***, Emir ***, Engin ***, Salih ***, Berke ***, Eray ***, Onurhan ***, K.Emir **, Recep **, Zeynel ***

GOLLER: Yiğit (2), Oğuz (2), Eray (1), Emir (1), Zeynel (1)

Bugün 12:47 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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