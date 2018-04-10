Tek Köyün Muhtarları kahkahaya boğdu

Erzurum’un ünlü tiyatro sanatçılarından ‘Teyo Pehlivan’ tiplemesiyle ün yapan Cumhur Seval’in başrolünü oynadığı Tek Köyün Muhtarları isimli tiyatro oyunu Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Darıcalıları gülmekten kırıp geçiren oyunu izleyenler arasında Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak da vardı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Salonu dolduran Darıcalılar, Teyo Pehlivan’ın esprileriyle eğlenceli saatler geçirdi. Sanat yönetmenliğini Cumhur Seval ve yönetmenliğini Semih Yetimoğlu'nun yaptığı Geleneksel Türk Tiyatrosunun en güzel örneklerinden biri olan Tek Köyün Muhtarları isimli tiyatro oyununda, iki ayrı köyün birleştirilmesinden sonra iki muhtarın tek köyde yaşadıkları komik olaylar ele alındı. Teyo Pehlivan gösterdiği performans ve fıkralarıyla izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.