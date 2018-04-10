Türk Polis Teşkilatı, 173 yaşında!

Türk Polis Teşkilatı'nın 173’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü adına Kültür Tepesi Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programa İl Emniyet Müdürü Necati Denizcinin yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Emekli Polisler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Mehmet Şahin, Polis Eşleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Aliye Denizci, polis memurları ve aileleri katıldı.

Allah hepimizin yardımcısı olsun

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Necati Denizci “Teşkilatımızın kuruluşunun 173. Yıl dönümünü gururla kutlamaktayız. Daha nice 100 yıllara temennisiyle. Zor süreçten geçtiğimiz şu günlerde, özellikle darbe olayından sonra teşkilatımızın dik duruşu ve bundan sonra Cumhuriyetimize sahip çıkışımız sonsuz şekilde devam edecektir. Büyüklerimizle birlikte güzel hizmetimizi vatandaşımızı gözeterek, cumhuriyetimizin nice yıllarını kutlayacağımızı düşünüyorum. Allah hepimizin yardımcımız olsun” dedi.

Şehitlik ziyaret edildi

Kültür Tepesi Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasının ardından Bağçeşme Polis Şehitliğinde de tören düzenlendi. Törene Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt’un yanı sıra şehit aileleri de katıldı. Törende İl Emniyet Müdürü Necati Deniz ile Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt şehitliklere karanfil bıraktı. Ardından Fevziye Camisi imamı tarafından Halit Es tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Şehit polis memurları için de öğlen namazından önce Fevziye Camiinde Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.