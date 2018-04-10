Jandarmadan, polise kutlama

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173’üncü yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası, ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu özel gün dolayısıyla önceki gün de önemli bir ziyaret gerçekleşti. Kocaeli İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, teşkilatın kuruluş yıldönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Necati Denizci’yi ziyaret etti.

KALABALIK ZİYARET

Ziyarette, Jandarma Komutanı ablaş Aslan’a; İl Jandarma Komutan Yardımcısı Salih Akbaş ile çok sayıda komutanlık yöneticisi de hazır bulundu. Aslan, biri kırsalda, diğeri merkezde aynı görevi ifa eden iki kardeş teşkilatın dayanışmasının önemine dikkat çekerek, polis teşkilatının kuruluşunun 173. yılını en içten dilekleriyle kutladığını belirtti. Buluşma sırasında konuşan İl Emniyet Müdürü Necati Denizci de, Albay Aslan'a ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.