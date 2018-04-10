Dumlupınar şehitleri anıldı

Türk denizcilik tarihinin en hüzünlü kazası olarak tarihe geçen, Donanma Komutanlığı’na ait Dumlupınar Denizaltısı’nın, Çanakkale açıklarında İsveç bandıralı bir gemiyle çarpışarak batması sonucu, gemide bulunan 81 denizci şehit olmuştu. Gölcük Belediyesi bu yıl da bir dizi etkinlik ve tören tertip ederek, Dumlupınar şehitlerini andı.

PROTOKOL ZİYARETLERİ

Anma etkinlikleri, Denizaltı Sevenler Derneği Başkanı Feridun Yaşbek ve yönetiminin, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’i ziyaret etmesiyle başladı. Protokol ziyaretlerinin ardından heyet, resmi tören için Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’ne geçti. Buradaki törene Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, belediye başkanı Mehmet Ellibeş, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Burçak Kırca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, STK ve siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİTLERİ ANDILAR

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende konuşan dernek başkanı Feridun Yaşbek, “Denizaltı faciasında hayatlarını kaybeden şehitlerimizin son sözleri ‘Vatan sağ olsun’ olmuştu” dedi. Belediye başkanı Mehmet Ellibeş ise, “Dumlupınar şehitlerimizi bir kez daha anıyoruz. Ruhları şad olsun” diye konuştu. Kaymakam Mustafa Altıntaş da, “Türkiye Cumhuriyeti olarak, şehitlerimize çok şeyler borçluyuz” diye konuştu. Barkovizyon gösterisinin ardından program öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından sona erdi.