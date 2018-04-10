Güvenlik toplantısı yapıldı

Toplantıya, Vali Aksoy’un yanı sıra K.K. EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan ve diğer ilgili kurum yetkililerinin katıldı.

TEDBİRLER KONUŞULDU

İlimizin genel güvenlik ve asayiş konuları değerlendirilerek, yapılması gereken çalışmaların ele alındığı toplantıda vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşayabilmeleri için alınması gereken tedbirler konuşuldu. Toplantıda ayrıca kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususlar da görüşülerek karara bağlandı.