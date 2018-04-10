Aksoy, polisin görevini yaparken en büyük gücü halktan aldığını dile getiren Aksoy, “Polis teşkilatımız, ülke içinde huzuru sağlarken, diğer yandan terör örgütleriyle mücadelesini sürdürmektedir. Polisimizin ortaya koyduğu hizmetleri ve gösterdiği mücadele azmi milletimizin haklı gururu olmuştur. Teşkilatımızın 173. kuruluş yıldönümünü kutluyor, ilimizin huzur ve güvenliği için üstün gayret sarf eden tüm emniyet mensuplarına teşekkür ediyoruz. Kahraman şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.
Bugün 14:12 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:14 TSİ )
Vali’den Polis Haftası mesajı
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, yaptığı yazılı bir açıklama ile Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümünü kutladı.
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Aksoy, polisin görevini yaparken en büyük gücü halktan aldığını dile getiren Aksoy, “Polis teşkilatımız, ülke içinde huzuru sağlarken, diğer yandan terör örgütleriyle mücadelesini sürdürmektedir. Polisimizin ortaya koyduğu hizmetleri ve gösterdiği mücadele azmi milletimizin haklı gururu olmuştur. Teşkilatımızın 173. kuruluş yıldönümünü kutluyor, ilimizin huzur ve güvenliği için üstün gayret sarf eden tüm emniyet mensuplarına teşekkür ediyoruz. Kahraman şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.
Bugün 14:12 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz