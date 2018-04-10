Vali’den Polis Haftası mesajı

Aksoy, polisin görevini yaparken en büyük gücü halktan aldığını dile getiren Aksoy, “Polis teşkilatımız, ülke içinde huzuru sağlarken, diğer yandan terör örgütleriyle mücadelesini sürdürmektedir. Polisimizin ortaya koyduğu hizmetleri ve gösterdiği mücadele azmi milletimizin haklı gururu olmuştur. Teşkilatımızın 173. kuruluş yıldönümünü kutluyor, ilimizin huzur ve güvenliği için üstün gayret sarf eden tüm emniyet mensuplarına teşekkür ediyoruz. Kahraman şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

