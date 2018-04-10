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Müdür Denizci’den 10 Nisan anması

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıldönümü ve Polis Haftası ilimizde ve ülke genelinde kutlanıyor.

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İl Emniyet Müdürü Necati Denizci de bu özel gün dolayısıyla yaptığı açıklama ile bir kutlama mesajı yayınladı. Türk polisinin görevini yapma kararlılığını gösterdiğini dile getiren müdür Denizci, “Teşkilatımızın bugün geldiği nokta bizleri gururlandırırken halkımıza da güven vermektedir” dedi.

ŞEHİTLERİ DE ANDI

Denizci mesajında şu ifadelere yer verdi: “Türk polisi, milli ve manevi hasletleri gereği yüksek görev şuuruna sahip olduğunu 173 yılda kanıtlamıştır. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne yönelik iç ve dış tehditlere karşı canımızı dahi vermekten çekinmedik. Tüm teşkilat mensuplarımızın kuruluş yıldönümünü kutluyor; aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum.”

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