Doğan’dan huzur ve güvenlik vurgusu

Açıklamasında güvenlik konusunun önemine değinen Başkan Doğan, “Emniyet teşkilatımız güvenliğin ve huzurun sağlanması için özveri ile mücadele etmektedir. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında ve sonraki süreçte emniyetimizin kahramanlığını ve mücadelesini hepimiz gördük” dedi. Doğan, açıklamasında, tüm şehitlerimizi de anarak polis teşkilatının 173. kuruluş yıldönümünü kutladı.