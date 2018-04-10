Açıklamasında güvenlik konusunun önemine değinen Başkan Doğan, “Emniyet teşkilatımız güvenliğin ve huzurun sağlanması için özveri ile mücadele etmektedir. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında ve sonraki süreçte emniyetimizin kahramanlığını ve mücadelesini hepimiz gördük” dedi. Doğan, açıklamasında, tüm şehitlerimizi de anarak polis teşkilatının 173. kuruluş yıldönümünü kutladı.
Bugün 14:13 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:15 TSİ )
Doğan’dan huzur ve güvenlik vurgusu
İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
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Bugün 14:13 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz