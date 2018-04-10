Başkan Baran’dan kutlama mesajı

Polis teşkilatının ülkenin huzurunun sağlanabilmesi açısından çok önemli olduğunu belirten Başkan Baran, mesajında şu ifadelere yer verdi: “1845 yılında kurulan polis teşkilatımız, milletimizin kendisine olan güvenini de arkasına alarak büyük başarılar elde etmiştir. Emniyet teşkilatımızın 173’üncü kuruluş yıldönümünde şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd eder, teşkilat mensuplarının Polis Haftası’nı kutlarım.”