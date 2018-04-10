Polis teşkilatının ülkenin huzurunun sağlanabilmesi açısından çok önemli olduğunu belirten Başkan Baran, mesajında şu ifadelere yer verdi: “1845 yılında kurulan polis teşkilatımız, milletimizin kendisine olan güvenini de arkasına alarak büyük başarılar elde etmiştir. Emniyet teşkilatımızın 173’üncü kuruluş yıldönümünde şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd eder, teşkilat mensuplarının Polis Haftası’nı kutlarım.”
Bugün 14:14 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:15 TSİ )
Başkan Baran’dan kutlama mesajı
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Türk Polis Teşkilatının 173’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
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Bugün 14:14 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz