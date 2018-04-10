Üzülmez: Tüm şehitlerimizi anıyoruz

Türk polisinin ülkenin bölünmez bütünlüğü ile halkın can ve mal güvenliği ile huzurunu tesis ettiğini belirten Üzülmez, “Köklü bir tarihi bulunan emniyet teşkilatımızın, bundan sonra da mazisinden ve milletinden aldığı güçle, topluma güven veren hizmetlerini sürdüreceğine inancımız tamdır. Teşkilatımızın 173. kuruluş yıldönümünde, şehitlerimizi anıyor, gazilerimizi de minnetle yad ediyoruz” dedi.