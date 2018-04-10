Türk polisinin ülkenin bölünmez bütünlüğü ile halkın can ve mal güvenliği ile huzurunu tesis ettiğini belirten Üzülmez, “Köklü bir tarihi bulunan emniyet teşkilatımızın, bundan sonra da mazisinden ve milletinden aldığı güçle, topluma güven veren hizmetlerini sürdüreceğine inancımız tamdır. Teşkilatımızın 173. kuruluş yıldönümünde, şehitlerimizi anıyor, gazilerimizi de minnetle yad ediyoruz” dedi.
Bugün 14:14 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:16 TSİ )
Üzülmez: Tüm şehitlerimizi anıyoruz
Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173. yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.
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Bugün 14:14 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz