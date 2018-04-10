Ellibeş mesajında şu ifadelere yer verdi: “Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173. yıldönümü kutluyorum. Polisimiz günün her saatinde halkımızın huzuru için görev başındadır. Bu uğurda can veren şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarının acılarını paylaşıyoruz. Ülkemizin ve İlçemizin her köşesinde görevi başında bulunan, teşkilatımızın her kademesindeki polisimizi selamlıyorum.”
Bugün 14:15 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:16 TSİ )
Ellibeş: Polisimizi selamlıyorum
Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Polis Haftası ile ilgili bir mesaj yayımladı.
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Bugün 14:15 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz