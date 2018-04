Ellibeş: Polisimizi selamlıyorum

Ellibeş mesajında şu ifadelere yer verdi: “Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173. yıldönümü kutluyorum. Polisimiz günün her saatinde halkımızın huzuru için görev başındadır. Bu uğurda can veren şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarının acılarını paylaşıyoruz. Ülkemizin ve İlçemizin her köşesinde görevi başında bulunan, teşkilatımızın her kademesindeki polisimizi selamlıyorum.”