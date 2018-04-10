Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastaneside 11.04.2018 tarihinde kalp ameliyatı olacak Hasan Çevik adlı hastaya 0 RH (+) Pozitif kan gerekmektedir. Kan verebilecek durumda olanların 0533 315 88 70 Seyhan Çevik telefonla iletişime geçe bilirler.
Bugün 14:24 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:24 TSİ )
Acil 0 RH (+) kana ihtiyaç var!
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastaneside 11.04.2018 tarihinde kalp ameliyatı olacak Hasan Çevik adlı hastaya 0 RH (+) Pozitif kan gerekmektedir.
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Bugün 14:24 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz