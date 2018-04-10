Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:50 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 14:52 TSİ )

Rektör Hülagü’den finansörlere teşekkür

Kocaeli Üniversitesi Vakfı'nın 24. olağan genel kurul toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, vakfın gelirlerini artırmak adına ilk günden bu yana gayret gösterdiklerini belirterek vakfa bağışta bulunan finansörlere teşekkür etti.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Üniversitesi Vakfı'nın 24. olağan genel kurul toplantısı Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün başkanlığında Anıtpark Yerleşkesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercüment Çiftçi ile Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Vefa İbrahim Aracı, Bahattin Ertuğ, Ali Yeşildal, dekanlar, müdürler, akademisyenler ve iş adamlarının katılım gösterdiği kurul toplantısında divan başkanı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Küçük, divan başkan yardımcısı Prof. Dr. Burcu Candan ve divan saymanı Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nigar Pösteki oldu.

VAKFIN GELİRLERİYLE İLGİLİ BİLGİ VERİLDİ

Kocaeli Üniversitesi Vakfı'nın 2017 Yılı Faaliyet Raporu'nu Vakfın Mali Müşaviri İbrahim Tosuner okudu. 62 kurucu üye, 50 seçilmiş üye, 54 tabi üye ile genel kurul iştirak sayısının 166 olarak belirlendiğini aktaran İbrahim Tosuner, "2017 yılında toplamda 476.482.65 lira burs ödemesi gerçekleştirdik. 2018 yılının ilk üç ayında ise 583 öğrenciye toplam 138.906.54 lira burs verdik. Kocaeli Üniversitesi Vakfı'nın Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti alması durumunda bunun vakfa önemli katkıları olacak” diyerek Vakfın gelirleriyle ilgili bilgi verdi.

FİNANSÖRLERE TEŞEKKÜR

Dilek ve temennilerin ardından genel kurulun kapanış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü yaptı. Kocaeli Üniversitesi'nin 86 bin öğrencisiyle devasa bir yapı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hülagü, vakfın gelirlerini artırmak adına ilk günden bu yana gayret gösterdiklerini belirterek vakfa bağışta bulunan finansörlere teşekkür etti.

Bugün 14:50 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
"Kocaeli’ye yakışan bir kampüs oldu" mask
"Kocaeli’ye yakışan bir kampüs oldu"
KOGİAD’dan Lice’ye eğitim desteği mask
KOGİAD’dan Lice’ye eğitim desteği
Nesibe Aydınlı olmak için 3000’e yakın öğrenci sınava girdi mask
Nesibe Aydınlı olmak için 3000’e yakın öğrenci sınava girdi
Bu üniversite kendi elektriğini kendi üretiyor mask
Bu üniversite kendi elektriğini kendi üretiyor
Çelik: Eğitim, gönül verenlerin işidir mask
Çelik: Eğitim, gönül verenlerin işidir
Karamürsel'de organik tarım eğitimi mask
Karamürsel'de organik tarım eğitimi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Habertürk'te tepki çeken "İzmit" sohbeti! mask
Habertürk'te tepki çeken "İzmit" sohbeti!
Kocaeli'de deprem: Sallandık! mask
Kocaeli'de deprem: Sallandık!
Tramvay havadan geçecek! mask
Tramvay havadan geçecek!
Beton mikserinin altında feci şekilde can verdi mask
Beton mikserinin altında feci şekilde can verdi
Liseli Emir'in ölümü yasa boğdu... mask
Liseli Emir'in ölümü yasa boğdu...
1 otobüs, 2 TIR, 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı! mask
1 otobüs, 2 TIR, 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı!

GALERİ

Körfez doğal akvaryum oluyor mask
Körfez doğal akvaryum oluyor
Bangladeş'te farklı bir pişmaniye yapımı mask
Bangladeş'te farklı bir pişmaniye yapımı
GTÜ’den bir ilk daha mask
GTÜ’den bir ilk daha
Hürriyet, Uğur Dündar'ın programına konuk oldu mask
Hürriyet, Uğur Dündar'ın programına konuk oldu
Hırsızlar vatandaşı bıktırdı! mask
Hırsızlar vatandaşı bıktırdı!
Tosun Paşa ne kaçırdı öyle... mask
Tosun Paşa ne kaçırdı öyle...
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL