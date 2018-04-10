Rektör Hülagü’den finansörlere teşekkür

Kocaeli Üniversitesi Vakfı'nın 24. olağan genel kurul toplantısı Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün başkanlığında Anıtpark Yerleşkesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercüment Çiftçi ile Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Vefa İbrahim Aracı, Bahattin Ertuğ, Ali Yeşildal, dekanlar, müdürler, akademisyenler ve iş adamlarının katılım gösterdiği kurul toplantısında divan başkanı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Küçük, divan başkan yardımcısı Prof. Dr. Burcu Candan ve divan saymanı Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nigar Pösteki oldu.

VAKFIN GELİRLERİYLE İLGİLİ BİLGİ VERİLDİ

Kocaeli Üniversitesi Vakfı'nın 2017 Yılı Faaliyet Raporu'nu Vakfın Mali Müşaviri İbrahim Tosuner okudu. 62 kurucu üye, 50 seçilmiş üye, 54 tabi üye ile genel kurul iştirak sayısının 166 olarak belirlendiğini aktaran İbrahim Tosuner, "2017 yılında toplamda 476.482.65 lira burs ödemesi gerçekleştirdik. 2018 yılının ilk üç ayında ise 583 öğrenciye toplam 138.906.54 lira burs verdik. Kocaeli Üniversitesi Vakfı'nın Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti alması durumunda bunun vakfa önemli katkıları olacak” diyerek Vakfın gelirleriyle ilgili bilgi verdi.

FİNANSÖRLERE TEŞEKKÜR

Dilek ve temennilerin ardından genel kurulun kapanış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü yaptı. Kocaeli Üniversitesi'nin 86 bin öğrencisiyle devasa bir yapı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hülagü, vakfın gelirlerini artırmak adına ilk günden bu yana gayret gösterdiklerini belirterek vakfa bağışta bulunan finansörlere teşekkür etti.