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Seymen öğrencileri yazar Sinan’la buluştu

Seymen Koleji 6’ncı sınıf öğrencileri, yazar söyleşili kitap okuma etkinliği kapsamında yazar Özgür Sinan ile buluştu

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Seymen Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün geleneksel olarak düzenlediği yazar söyleşili kitap okuma etkinliğinde bu kez 6’ncı sınıf öğrencileri, yazar Özgür Sinan ile buluştu. Söyleşi yazar hakkında bilgi verilmesinin ardından Türkçe öğretmenlerinin hazırladığı, 6’ncı sınıf öğrencilerinin de sahnelediği küçük bir drama gösterisiyle başladı. Yazar Özgür Sinan ilk defa bu şekilde karşılandığını belirterek, öğrencilerin sahnelediği bu gösteriden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

MERAKLARINI GİDERDİLER

Keyifle okudukları kitabın yazarını karşılarında gören öğrenciler yazarın yazın hayatı, felsefeye olan ilgisi hakkında sorularını sorarak meraklarını giderdiler. Yazar Özgür Sinan, Özel Seymen Eğitim Kurumları’nın felsefe eğitimine anaokulundan itibaren önem verdiğini gördüğünde çok mutlu olduğunu belirtti. Seymenli öğrencilerin kitaba olan ilgileri doğrultusunda çocuklar için felsefe kitapları yazmaya devam etme isteğinin arttığını belirten yazar, tekrar buluşmak üzere öğrencilerle vedalaştı.

Bugün 14:51 TSİ - Eğitim

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