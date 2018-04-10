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ODTÜ KYÖD’de bilimsel söyleşi

Türkiye’nin İlk Yapay Kalp Pompası yapımını gerçekleştiren ekipten Prof. Dr. İsmail Lazoğlu, ODTÜ KYÖD Okulları’na konuk oldu.

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ODTÜ KYÖD Okulları’nda 6 Nisan Cuma günü ‘Türkiye’nin İlk Yapay Kalp Pompası’ üzerine söyleşi yapıldı. Söyleşiye kalp pompasının yapımını gerçekleştiren ekipten Prof. Dr. İsmail Lazoğlu konuk olarak katıldı. Söyleşi sabah öğrencilerle, öğleden sonra ise konuya ilgi duyan yetişkinlerle olmak üzere iki oturum şeklinde düzenlendi. 

TARİHSEL GELİŞİMİNİ ANLATTI

Prof. Dr. İsmail Lazoğlu söyleşide yapılan çalışma ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Çalışmaya yönelik bilgilendirmenin yanı sıra bilimsel çalışmaların tarihsel gelişiminin kısa bir özetinin ardından gelecek 20 yıl içinde işgücüne katılacak öğrencilerin hangi becerilere ihtiyaç duyacakları, bilimsel çalışmalarda ekip çalışmasının ve disiplinler arası çalışmaların önemi gibi son derece kıymetli bilgileri de sundu.

Bugün 14:52 TSİ - Eğitim

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