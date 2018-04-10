Yağız Kebap yeni yüzüyle geliyor

İzmit Kent Konseyi Genel Sekreteri Adnan Metin’in Eşi Nalan Hanım’ın 3 yıl önce işletmeye açtığı Yağız Kebap, 30 Nisan pazartesiden itibaren Kandıra Sapağı eski KOSGEB binasında yeni konsepti ile müşterilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Ramada Otel’in karşısındaki 200 metrekarelik kapalı alanda 250 kişiye aynı anda hizmet verilebilen yerinde ise AYINTAB KÜNEFE’nin bayiliğini alan Adnan Metin 13 Nisan Cumartesi gününden itibaren İzmit halkına hizmet vermeye başlayacak.

TAŞINIYOR

Kebap, Izgara,Pide ve Lahmacun Sektöründe hizmeti, lezzeti, titizliği, kalitesi ve sunumu ile fark yaratan YAĞIZ KEBAP, 30 Nisan Pazartesi gününden itibaren Kandıra Sapağı Köseoğlu Ekmek Fırını yanındaki eski KOSGEB binasında faaliyetlerine devam edecek.

METİN'DEN DAVET

Lezzete ve kaliteye düşkün tüm İzmitlileri AYINTAP KÜNEFE ve YAĞIZ KEBAP'a davet eden Adnan Metin ‘’Markaların buluştuğu bu eşsiz lezzetlere herkesi davet ediyorum’’ dedi. Türkiye’de Künefe tatlılarının önemli markalarından biri olan AYINTAP KÜNEFE ve yeni konsepti ile Yağız Kebap’ın İzmit’e hayırlı olmasını diliyoruz.