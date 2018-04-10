Başbakan "Zirve" için yarın Kocaeli'ye geliyor

Başbakan Binali Yıldırım yarın Kocaeli'ye geliyor. Yarın saat 10.00'da başlayacak olan Gebze Teknik Üniversitesi Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'ne katılması öngörülen Yıldırım'ın burada bir konuşması yapması bekleniyor. Zirve akşam 18.00'a kadar sürecek.

ZİRVE'NİN AMACI

Gebze Teknik Üniversitesi'nin yüksek deneyim, beceri ve potansiyelinin etkin bir tanıtımı sağlayarak, bir yandan akademik kadro ve öğrenci kaynağının mevcuttaki yüksek kalitesinin daha da artırılmasına imkan vermek, öte yandan da projelenen ve hayata geçirilen yeniliklerin ilgililere tanıtımını yaparken, planlanan kar paylaşım modeliyle de öğrencilere daha fazla burs imkanını elde etmektir.

KATILIMCI KURUM VE KURULUŞLAR

Zirveye katılacak kuruluşlara; üniversite öğrencileri, akademisyenler, teknik çalışanlar gibi sanayi ve teknoloji alanında nitelikli ziyaretçilerle, kalifiye elemanları bir araya getirerek birebir iletişime geçmelerini amaçlarken; bununla eşzamanlı olarak şirketlerin İK taleplerini, AR-GE çalışmalarını, Endüstriyel gelişimlerini ve yeni Girişimlerini, akademik platforma taşımaları ve anlatmalarını sağlamaktır.

ZİRVE HAKKINDA

Katılımcı kuruluşlara birbirleriyle fikir alış-verişinde bulunma imkanı sunarak ortak çalışmalara zemin hazırlayacak, üniversitenin endüstri ile olan mevcut ilişkilerini de akademik olarak daha ileriye götürülmesine imkan sağlayacaktır. Buna ek olarak, katılımcı kuruluşlar Vakıf tarafından öğrencilere verilen burslara katkıda bulunarak ileride kendilerine kaliteli insan kaynağı olarak dönüş yapacak öğrencileri de desteklemiş olacaktır.