4 ilçede elektrik kesintisi!

13.04.2018 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Pirceler Köyü,
13.04.2018 tarihinde Körfez ilçesinde saat 10:30 ile 17:00 arasında Atalar Mah.,
13.04.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 10:30 ile 17:00 arasında İbrikdere Mah.,
13.04.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 15:00 arasında Yusufça Köyü,
14.04.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Çalköy Köyü,
14.04.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 13:30 ile 16:00 arasında Hacımazlı Köyü,
14.04.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında İbrikdere Mah., Bağdat Mah.,
14.04.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında İbrikdere Mah., Bağdat Mah.,
14.04.2018 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında İnebeyli Köyü, Yalakdere Köyü,
14.04.2018 tarihinde Körfez ilçesinde saat 17:00 ile 18:00 arasında Atalar Mah.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz