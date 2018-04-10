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4 ilçede elektrik kesintisi!

Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi:

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13.04.2018 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Pirceler Köyü,

13.04.2018 tarihinde Körfez ilçesinde saat 10:30 ile 17:00 arasında Atalar Mah.,

13.04.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 10:30 ile 17:00 arasında İbrikdere Mah.,

13.04.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 15:00 arasında Yusufça Köyü,

14.04.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Çalköy Köyü,

14.04.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 13:30 ile 16:00 arasında Hacımazlı Köyü,

14.04.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında İbrikdere Mah., Bağdat Mah.,

14.04.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında İbrikdere Mah., Bağdat Mah.,

14.04.2018 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında İnebeyli Köyü, Yalakdere Köyü,

14.04.2018 tarihinde Körfez ilçesinde saat 17:00 ile 18:00 arasında Atalar Mah.

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