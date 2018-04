Küçükkaya, İzmit için ön seçim istedi

CHP İzmit İlçe Örgütü “Birlik Başaracağız” adıyla düzenlediği seçim strateji toplantısı ile 2019 seçimlerinin startını verdi. Bahane Düğün Salonunda düzenlenen toplantıya CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ve yönetimi, İl Yönetimi ve ilçe Örgütlerinin Başkanları ile yöneticileri, Demokrasi Girişimi sözcüsü Bekir Yurdagül, eski milletvekili Hikmet Erenkaya, eski İzmit İlçe Başkanı Selman Yıldırım, KYÖD Başkanı Mehmet Toker, Fahri Örengül, kanaat önderleri, partili muhtarlar, Belediye meclis üyeleri, İl ve ilçelerin kadın-gençlik kolları başkanları, Biz İzmit’iz sosyal platformu kurucusu Hüseyin Erol, parti büyükleri ile çok sayıda partili katıldı.

2019 İÇİN İLK ADIM

Cumhuriyet Halk Partisi CHP İzmit İlçe Örgütü, 2019 seçimlerinde ilk adımı düzenlenen strateji belirleme toplantısı ile attı. ‘Birlikte Başaracağız’ sloganı ile gerçekleştirilen toplantıya partililer büyük ilgi gösterirken, yaşça genç olan üyelerinde daha önceki toplantılara göre daha fazla katılım sağladığı görüldü. 2019’da yerel seçimleri İzmit’te kazanmak için ilk adım olarak görülen toplantıda partinin yol haritası belirlenmeye çalışırken, üyeleri seçim süreci ile ilgili öneri ve görüşleri dinlendi.

BİZİM YAPTIKLARIMIZ İLE BORÇLARINI ÖDÜYORLAR

Toplantıda ilk olarak konuşan Mehmet Ümit Küçükkaya, “Her şey AKP’nin seçim vaatlerini anlattığı kitapçıkla başladı. AKP’lilerin canını sıkan bir tablo gösterdik onlara. Son 4 sene AKP İzmit Belediyesi ve AKP Büyükşehir Belediye Başkanlığı bütçeleri. Yaklaşık 8 Milyon TL’lik bir bütçe. Sefa Sirmen’i, Hikmet Erenkaya’yı, Fikret Toker’i işin içine katın 2 Milyar Dolar. Hep biz şu kadar borçlu belediye aldık dediler. AKP’liler sorduğunuzda hep CHP’li başkanlardan geliyor dediler. Gerçekte 2015’te Büyükşehir bir uzlaşma komisyonuna gitti ve borçlar donduruldu. CHP’nin elindeki imkanlarla yaptıkları binaları satıyorlar ve hala CHP’nin borcu diyorlar. O borçlar 2015’te bitti. CHP’nin yaptıkları ile kendi borçlarını ödüyorlar” dedi.

AKP’NİN BUI ŞEHİRDE ESERİ YOK

Yuvacık Barajı için asrın soygunu dediler diyen Küçükkaya, “Sadece oradan aldıkları su parası bile dış kaynaklı borçları ödeyebiliyor. Mesela İZGAZ ile kömür kokusundan kurtulduk ve bizim yaptığımız şeyi yüzde 500 karla sattılar. Bunu satarken de Akmeşe’ye doğalgaz getiridk diye böbürleniyorlar. Biz Rusya’dan getirdik, 15 Km’lik uzaklık Akmeşe. İzmit Kaymakamlığı, Kuruçeşme Adliyesi, Kassel Çocuk Yuvası, Belsa Plaza, KEV arazisi, 3 cami, 8 arsa, Halkevi Balıkçıları 251 metrekare dükkan. Bunların hepsini biz yaptık bunlar sattı. İzmit halkı tarafında yapılması gereken değerlendirme şudur; Biz 15 sene AKP 15 sene yönetti. CHP’nin yaptığı projeleri şehirden çekelim, birde AKP’nin yaptıklarını çekelim. Fark ortada. Bizim yaptıklarımızı çekince ne doğalgaz ne su kalır. AKP’nin İzmit’e 15 sene göstereceği bir şey yok” diye konuştu.

ÇÖP FABRİKASINDA İNATLAŞIYORLAR

MİA akıl sağlığı yerinde olan kimsenin ret edemeyeceği bir şey diyen Küçükkaya, “MİA ile ilgili ilk mantıkta bir sorun yok. İlk MİA’da Yalçın Kuşkan’ın başkanlığında yapıldığında, eksiklikler çıktı. Mahkeme burası deprem alanı gibi şeyler çıkardı. İkinci MİA’da bunlar düzeltilmesi gerekirken daha kötü bir proje ortaya çıktı. Sonra CHP her şeye karşı diyorlar. Arazi sahibi bir başkasıyken MİA meclisten geçemiyor fakat sahibi değiştiğinde hemen kabul ediliyor. Bu proje için bizi hiç dinlemediler bile. Çöp Fabrikası ile demeç verenler var. Siyasetçiler çöp fabrikası ile demeç veriyorlar. Biz bunları bilemeyiz. Ben dahil, Hasan Ayaz, Şemsettin Ceyhan, Aydın Ünlü biz siyasetçiler bunu bilemeyiz. Konunun uzmanları dinlenmeli. Çöp fabrikası, için bu ülkenin akademisyenleri var. İzmit’in önemli sorunları var. Çöp Fabrikasında, MİA’da inatlaşmaya gidiyorlar. Sizin yönetmekle ilgili kendi fikirleriniz yok mu? İlla reise mi sormanız lazım?”dedi.

15 TEMMUZ HALA BİR SIR

Küçükkaya, “Hani Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki birlik. Kendi yanındakilere her şeyi veriyorlar. Ama Türk Ocağı’na yer yok. Kendi yaptıkları yurtları Ensar ve TÜGVA’ya verdiler. Bunlar bize yakın kurumlar dediler. Bu kentte Fevziye Camii’nin bahçesinde çay içmemiş yoktur. Burayı bile özelleştirdiler. Belki bizim yok ama Şeker fabrikalarını sattılar. Zarar ediyor dediler, zamanında TÜPRAŞ’ta zarar ediyordu, şimdi en çok vergiyi veriyor. Özel şirketler geri zekalı mı da zarar eden firmaları alıyorlar. Biz bir şeyler araştırılsın diye önerge veriyoruz ama kabul etmiyorlar. 15 Temmuz hala bu ülkenin sırrıdır. MAN adası belgeleri doğru çıktı. Şirketin hiçbir ticari faaliyeti yok. CHP önerge verdiğinde ret ediyorlar. Bunları nasıl araştırmazsın. Ülkemizde son yıllarda çocuklarla ilgili bir istismar var ve durdurulamıyor. Çocuk tecavüzü araştırılsın önerisine bir insan neden hayır der? İşçi ölümleri neden araştırılmaz”şeklinde konuştu.

22 NİSAN’DA LUNAPARK'I KAPATACAKLAR

Bizim Genel başkanımızı çok talihsiz diyen Küçükkaya, “Adam namuslu diye eleştirildi. Fatma Kaplan ‘namuzsuzları yeneceğiz’ dediğinde üstlerine alındılar. Başka da alınan olmadı. Ben 2009’da bir oy çalma hatırlıyorum. Nevzat Doğan mazbata alırken, o mazbatayı zar zor verdiler. CHP kepenk kapatarak diyorlar. 60 yıldır iktidara gelmedik ama o iktidar partilerinin hepsi kepenk kapattı. Sen CHP’yi FETÖ gazıyla mı kuruldu zannediyorsun. CHP Sivas kongresinde kuruldu, Kurtuluş Savaşında kuruldu. Sen CHP’yi ağzına alırken Besmele çekeceksin. CHP’nin senin ezanında da, abdest aldığın suda da hakkı var. Biz nasıl bir İzmit istediğimizi İzmit’ten Hayır çıkardığımız arkadaşlarımız ile konuşacağız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için de 22 Nisan’da lunaparkı kapatacağız” ifadelerini kullandı.

YEREL SEÇİMLERİN İLK AYAĞI

Biz 16 kişilik bir ilçe yönetimiyle veya İl Yöneticileri ile, 50 kişiyle başaramayız diyen Küçükkaya, “Bu toplantının amacı ne yapacağımızı belirlemek. Referandumda birlikte her programı organize ettik. Şu anda iktidar adımının ilk projesindesiniz. Daha sonra muhtarları Eskişehir’e götüreceğiz. Orada yönetimleri göstereceğiz. Programa AKP’li arkadaşlarımız da gelsin gidip beraber görelim. Biz referandumda İzmit Hayır çıkardı. Bu sadece CHP’nin oyları ile değil laik sosyal devlete inananlar ile çıktı. İzmit’ten Hayır çıkardığımız arkadaşlarımız ile Adalar’da görüşeceğiz. Orada nasıl bir İzmit nasıl bir Türkiye istiyoruzu konuşacağız. İzmit için adayımızın kim olduğu önemli değil. Ben Kurultay’da da adayın ön seçim ile belirlenmesi gerektiğini söylemiştim. Bunda kararlıyım aday ön seçim ile belirlenmeli. Bununla ilgili bana bir şey sormasınlar” dedi.

ADAYLIK İÇİN HAYIR BİLEŞENLERİ İLE ÇALIŞMALIYIZ

İstişare toplantısında söz alan Demokrasi girişimi sözcüsü Bekir Yurdagül, “İlk kez yerel seçimlere dönük bir strateji belirlemeye çalışıyoruz. Diğer ilçelerimiz ve il de de böyle bir ihtiyaç var. Arkadaşlar biz İzmit’te seçimi alırız. Zor ama alırız. Bu seçimi alabilmek için herkesin angajmanlarında kurtulması gerekiyor. Sırtımızdaki yükleri bırakmalıyız. Referandumda Hayrılar Evetleri geçti. İlçe Başkanımızın da belirttiği gibi demokrasi yanlıları İzmit’te kazandı. Yerel seçimde tekrar Hayır bileşenlerini bir arada tutmalıyız. Bu nedenle hepimiz akıllı olmalı, sağ duyulu davranmalıyız. Kişisel beklentilere girmemeliyiz. Hepimiz kendimizi aşmalıyız. Burada önemli olan Türkiye ve İzmit. Biz İzmit’te aday belirlemeden önce Hayır bileşenlerinin fikrini almalıyız. Öncesinde partimizin kanaat önderleri, STK’larda görevli arkadaşlarımız ile görüşmeliyiz. Büyüklerimizden, herkesten önerilerini alalım. Bir havuz oluşturalım, bu arkadaşlarımızın isimlerini, HDP, ÖDP, Sendikalar ile bu liste içinde kim olursa bizimle çalışırsın diye görüşelim. Elbette çakışan arkadaşlarımız olacaktır. CHP çok geniş bir kesimi düşünerek hareket etmeli. Belediye Başkanlığı için kimsenin ortalıkta dolaşmasına gerek yok. CHP ailesi adayını belirler. Milletvekilliğinin işlevi yok diye kimse aday olmaya çalışmasın. Adayı CHP örgütü belirler” şeklinde konuştu

YÜZDE 42 İLE SEÇİMİ ALAMADIK

Eski İzmit İlçe Başkanı Selman Yıldırım, “ Bu organizasyonu gerçekleştiren ilçe başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum. İzmit halkına sorununuz ne dediğimizde trafik sorunu, şehrin planlaması, yollar, otapark, kanalizasyon, çevre kirliliği gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Bu sorunlar sadece izmit değil diğer ilçelerde de var. Bunlar Kocaeli’nin genel sorunu. Bu sorunları kim ortaya çıkardı dediğinmizde yüzde 45 i büyükşehir diyorlar. İzmit’te kimse Büyükeşhr’e mevcut sorunları çözevceğini düşünmüyor. Yüzde 47 si çözemeyeceğini düşünemiyor. Mevcut sorunların izmit belediye yönetimi çözer mi diye soruyoruz ama izmit belediyesine güven yüzde 14. Bu sonuçlar iktidar partisi açısından berbat. Bizimn bunları iyi değerlndirmemiz lazım. Birlikte başarmanın yolu genel merkezde ve her yerde ortak hareket etmek. İl örgütümüzn bu sorunları göz önüne alarak bir kadro oluşturması ve toplumun karşısına öyle çıkması gerekiyor. İzmit’te CHP’ye oy verenlerin oyuyla seçimi kazanmamız yetersiz. Yüzde 42 ile seçimi alamadık. Burada yapılması gereken başka partiye oy vermiş seçmenlerden nasıl oy verebilrizi çözmemiz lazım. İzmit’te her mahallenin farklı sorunu var Bizim her mahalleye yönelik çözüm önerisi üretmemiz lazım” dedi. Selin BECER