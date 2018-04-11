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Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

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Kaza, Kocaeli’nin Darıca ilçesi İstasyon Mahallesi 1403 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gül Ü. idaresindeki 34 EP 2409 plakalı otomobil ile Kemal E. kontrolündeki 34 DR 5827 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan 34 EP 2409 plakalı otomobil içerisinde bulunan sürücü Gül Ü., Gülsüm I., Simge Bektaş A., Banu İ., Seda Ç. ve Sevgi K. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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