Araç sahiplerine kötü haber! Bezine zam...

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, (PÜİS) motorin fiyatlarının 12 Nisan gece yarısı itibari ile 17 kuruş artacağını açıkladı. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "12.04.2018 perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 17 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.
Bugün 09:16 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 09:19 TSİ )
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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, (PÜİS) motorin fiyatlarının 12 Nisan gece yarısı itibari ile 17 kuruş artacağını açıkladı.
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Bugün 09:16 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz