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Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam...

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, (PÜİS) motorin fiyatlarının 12 Nisan gece yarısı itibari ile 17 kuruş artacağını açıkladı.

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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, (PÜİS) motorin fiyatlarının 12 Nisan gece yarısı itibari ile 17 kuruş artacağını açıkladı. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "12.04.2018 perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 17 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.

Bugün 09:16 TSİ - Ekonomi

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