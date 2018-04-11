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O site kapatıldı!

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, dinihaberler.com adlı internet sitesine erişimi kapattı.

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Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan soruşturma sonucu kurumdan ihraç edilen eski Kırşehir Abidin Hoca Camii İmam Hatibi Yasin Kılınç’ın kurucusu olduğu dinihaberler.com internet sitesi erişime kapatıldı. Erişime kapatma kararını Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği verdi.

GÖREVİNDEN İHRAÇ EDİLEN İMAMIN SİTESİ

Diyanet İşleri Başkanlığına ve üst düzey yöneticilerine hakaretler yağdıran “Dinihaberler” isimli sitenin sahibi Yasin Kılıç, imam çıkmıştı. Kırşehir Abidin Hoca Camii İmam Hatibi olduğu anlaşılan Kılıç hakkında Diyanet İşleri Başkanlığınca soruşturma açılmış, Kılıç, soruşturma neticesinde görevinden ihraç edilmişti. İlk önce “Diyanethaber” adı altında faaliyet gösteren ve kendisini Diyanet’in resmi internet sitesi gibi göstermeye çalışan site, Diyanet İşleri Başkanlığının şikayeti üzerine ismini değiştirmek zorunda kalmıştı. Yasin Kılıç hakkında açılan soruşturma nedeniyle son birkaç aydır Diyanet İşleri Başkanlığındaki yöneticiler hakkında gerçek dışı ve hakarete varan çok sayıda iftira içerikli yayın yapılıyordu. Sitenin geçtiğimiz dönemlerde kurum içerisindeki bazı üst düzey isimler tarafından korunup kollandığı iddia edilmişti. Site bir dönem Başbakan Yardımcılığı zamanında Numan Kurtulmuş’u hedef alan yayınlar da gerçekleştirmişti.

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