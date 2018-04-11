CHP MYK’de 16 Nisan referandumunun yıldönümünde “OHAL değil demokrasi istiyoruz” sloganıyla 81 ilin kent merkezinde saat 12.00’de bir saat oturma eylemi yapılması kararı alındı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yaklaşık 5 saat süren MYK toplantısında "Özellikle borç ve faizle ilgili araştırma yapılsın ve bir rapor hazırlansın” talimatı verdiği öğrenildi. 16 Nisan referandumunun yıldönümünde “OHAL değil demokrasi istiyoruz” sloganıyla 81 ilin kent merkezinde saat 12.00’de bir saat oturma eylemi yapılması ve ortak bildiri okunması kararı alındı. Bundan sonra yapılacak eylemler için de Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba görevlendirildi.
Bugün 09:33 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 09:39 TSİ )
81 ilde geniş çaplı eylem yapılacak!
CHP, 81 ilde OHAL'e karşı oturma eylemi gerçekleştirecek!
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Bugün 09:33 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz