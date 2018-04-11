81 ilde geniş çaplı eylem yapılacak!

CHP MYK’de 16 Nisan referandumunun yıldönümünde “OHAL değil demokrasi istiyoruz” sloganıyla 81 ilin kent merkezinde saat 12.00’de bir saat oturma eylemi yapılması kararı alındı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yaklaşık 5 saat süren MYK toplantısında "Özellikle borç ve faizle ilgili araştırma yapılsın ve bir rapor hazırlansın” talimatı verdiği öğrenildi. 16 Nisan referandumunun yıldönümünde “OHAL değil demokrasi istiyoruz” sloganıyla 81 ilin kent merkezinde saat 12.00’de bir saat oturma eylemi yapılması ve ortak bildiri okunması kararı alındı. Bundan sonra yapılacak eylemler için de Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba görevlendirildi.