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İnşaat Mühendisleri, Bilnet’te avantajlı

İnşaat Mühendisleri Odası, 2500 üyesi ile Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü’nün indirimli kayıt avantajlarından faydalanmayı tercih etti.

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İzmit Tepeköy Mahallesi’nde yeni eğitim-öğretim döneminde kapılarını öğrencilere açacak olan Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü’nü tercih eden kuruluşlar arasına İnşaat Mühendisleri Odası da eklendi. İlimiz genelinde 2500 üyesi bulunan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Tolga Ok, önceki gün Bilnet Kocaeli Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz’la özel indirim anlaşmasını imzaladı. Buna göre İnşaat Mühendisleri Odası üyeleri, Konak Hastanesi, Kocaeli Barosu ve Kocaeli Üniversitesi çalışanları gibi Bilnet’in erken kayıt avantajlarından 1 yıl boyunca yararlanacak.

İLK ÖĞRENCİLER OLACAKLAR

Bilnet Kocaeli Kurumsal İletişim Müdürü Sinan Yazıcı, İdari Müdür Fatih Korkmaz ve Derince Belediyesi Meclis Üyesi Adnan Yıldız’ın da katıldığı imza töreninde konuşan Başkan Ok, “Eğitimde ilimizin en yeni okulu Bilnet’in hayırlı olmasını diliyorum. Bilfen’in eğitimde yakaladığı başarıları ve Ali Korkmaz’ın 15 yıldır Bilgi Köprüsü markasıyla ilimizde neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Üyelerimizin bu fırsatı iyi değerlendireceğini düşünüyorum” dedi. Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz, İnşaat Mühendisleri Odası ilgilerinden dolayı teşekkür ederken, “Eğitim gönül işi. Bizim için bütün öğrencilerimiz önemli ama yeni okulumuzda ilk kadromuzu oluştururken daha da heyacanlıyız. Yeni dönemin başlamasını şimdiden sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Bugün 10:09 TSİ - Eğitim

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