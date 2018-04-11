CHP Körfez İlçe Başkanlığı'nda 9 yönetim kurulu üyesi aynı anda görevlerinden istifa etti. Böylelikle 16 kişiden oluşan yönetim, 9 kişinin istifa etmesiyle düşmüş oldu. İşte istifa eden isimler: Aslı Şahin, Çağatay Bakan, Ender Akyüz, Erdem Torun, Mehmet Mikyas, Nalan İkiz, Necmettin Kahraman, Oğuzhan Saraç, Şafak Altunal
Bugün 10:12 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 10:17 TSİ )
CHP Körfez'de toplu istifa şoku! Yönetim düştü...
CHP Körfez İlçe Başkanlığı'nda istifa şoku yaşanıyor!
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 10:12 TSİ - Siyaset
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz