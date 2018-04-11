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CHP Körfez'de toplu istifa şoku! Yönetim düştü...

CHP Körfez İlçe Başkanlığı'nda istifa şoku yaşanıyor!

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CHP Körfez İlçe Başkanlığı'nda 9 yönetim kurulu üyesi aynı anda görevlerinden istifa etti. Böylelikle 16 kişiden oluşan yönetim, 9 kişinin istifa etmesiyle düşmüş oldu. İşte istifa eden isimler: Aslı Şahin, Çağatay Bakan, Ender Akyüz, Erdem Torun, Mehmet Mikyas, Nalan İkiz, Necmettin Kahraman, Oğuzhan Saraç, Şafak Altunal

Bugün 10:12 TSİ - Siyaset

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