3401 eleman aranıyor!

Kocaeli İŞKUR, Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova'da faaliyet gösteren firmaların açık iş iş ilanlarını yayınladı. Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova ilçelerinde faaliyet gösteren onlarca iş yeri eleman arıyor.
İletişim ve başvuru bilgileri için aşağıda linke tıklamanız yeterli...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz