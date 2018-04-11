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Bugün 10:49 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:51 TSİ )

Edebali ve Kazım Karabekir sevindi!

Okullar Arası İzmit İlçe 2. Lig Yıldız Erkekler Futsalda heyecan sürüyor.

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Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan iki maçın skorunu penaltılar belirledi. Edebali ve Kazım Karabekir orta okulları günün kazananları oldu.

2.Maçı penaltı atışları belirledi

Günün ilk maçında Hızır Reis Ortaokulu ile Yahya Kaptan Edebali Ortaokulu karşılaştı. Normal süresi 4-4 sona eren karşılaşmayı penaltılar sonrasında 7-6 kazanan Edebali ilk galibiyetini elde etti. Günün ikinci maçında Özel Bilgi Küpü Kocaeli Ortaokulu ile Kazım Karabekir Ortaokulu karşılaştı.Kıran kırana geçen maçta normal süre 2-2 biterken bu maç da penaltılara gitti. Rakibine  6-5 üstünlük sağlayan Kazım Karabekir 2’de 2 yaptı. Grupta 3. maçlar bugün Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak.

HIZIRREİS ORTAOKULU: 6 YAHYAKAPTAN EDEBALİ ORTAOKULU: 7

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Gökmen Ortak***, Abdullah Yalçınkaya***

HIZIRREİS: Efe Talha Başaran***, Mert Görüş***, Kaan Duha Tarım**, Arda Berk Duru**, Tunç Başaran***, Fatih Bedir**, Mert Ali Özlek**, Efecan Kurum**, Kerem Molla***

EDEBALİ: Sabri Oltunay***, Enes Berke Şahin***, Alperen Ulukan***, Efe Batın Sancak***, İsmet Saka***, Sabri Altunay***, Emre Yılmaz***, Aşır Eren Şentürk***

GOLLER: Efe (2), Mert, Arda Berk (Hızırreis), Enes (3), Efe (Edebali)

İLK YARI SKORU: 3-2

NORMAL SONUÇ  4-4

PENALTI ATANLAR: Fatih, Arda (Hazırreis), Efe, Sabri, İsmet, Emre (Edebali)

PENALTI KAÇIRANLAR:  Efe, Mert (Hızırreis), Enes (Edebali)

ÖZEL BİLGİ KÜPÜ KOCAELİ ORTAOKULU: 5

KAZIM KARABEKİRORTAOKULU: 6

SALON: Şehit Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Abdullah Yalçınkaya***, Mehmet Zipak***

BİLGİ KÜPÜ: Emre Çiftçi**, Egemen Ercan***, Metehan Güçlü***, Yağız Taştekin***, Emre Çiftçi**, Mustafa Mert Özsoy** Yiğit Şahin**, Furkan Geniş***, İsmail Galyan**, Halil Sünelcan**, Mustafa Kaan Ok**, Ali Öğretmen**, Emir Dinçer**

KAZIM KARABEKİR: Ahmet Bilal Temel***, Kerim Atan**, Yusuf Aşkın***, Hamza Demir***, Yahya Selim Keskin*** (Doğan Korkmaz***, Melihcan Kızılkaya**, Furkan Yılmaz**, Görkem Koyu**, Kerim Durmaz***)

GOLLER: Metehan, Yağız (Bilgi Küpü), Yahya, Yusuf (Kazım Karabekir)

İLK YARI SKORU: 1-1

NORMAL SONUÇ:2-2

PENALTI ATANLAR: Metehan, Mert, Ali (Bilgi Küpü), Yahya, Melihcan, Yusuf, Kerim (Kazım Karabekir)

PENALTI KAÇIRANLAR: Yağız, İsmail (Bilgi Küpü), Kerem (Kazım Karabekir)

Bugün 10:49 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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