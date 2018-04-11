Kısa Kulvar Sürat Pateni Türkiye Şampiyonası İsmetpaşa Stadı’nda yer alan Olimpik Buz Salonu’nda düzenlenecek. Pazar saat 13’te ödül töreni ile son bulacak organizasyonda Türkiye’nin en başarılı sporcuları buz üzerinde hünerlerini sergileyecek. Başarılı spor adamı Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, halkı bu heyecana davet etti.
Bugün 10:51 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:53 TSİ )
Hafta sonu buzda şov var!
13-15 Nisan tarihleri arasında ilimizde önemli bir organizasyon var.
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Bugün 10:51 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz