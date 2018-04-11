Hafta sonu buzda şov var!

Kısa Kulvar Sürat Pateni Türkiye Şampiyonası İsmetpaşa Stadı’nda yer alan Olimpik Buz Salonu’nda düzenlenecek. Pazar saat 13’te ödül töreni ile son bulacak organizasyonda Türkiye’nin en başarılı sporcuları buz üzerinde hünerlerini sergileyecek. Başarılı spor adamı Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, halkı bu heyecana davet etti.