Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada paylaşılan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlayanların üzerinde Kürtçe yazıların olduğu pastanın başında çocukları çekmesinin ardından araştırma başlattı. Küçük yaştaki çocukları pastanın etrafında toplayıp fotoğraf çeken, kendileri fotoğraf karesine girmeyen kişilerin HDP Çayırova ilçe eş başkanları Ş.T. ve E.K. olduğu belirlendi. Bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla partinin ilçe eş başkanları Ş.T. ve E.K. gözaltına alındı. Parti binasında yapılan aramada dokümanları ve kitaplara el konulurken, duvarlarda terör örgütü elebaşının fotoğrafı görüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Doğum gününde çocukları kullanan HDP'li başkanlar gözaltında
Çayırova'da, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü kutlamasında pastanın başında küçük çocukları çeken, kendileri fotoğraf karesine girmeyen HDP ilçe eş başkanları Ş.T. ve E.K. gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz