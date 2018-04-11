Recep Öztürk’ün A takımı belli oldu

KTO toplantı salonunda yapılan seçimler tek listeli gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğuseçimlerde 9 kişilik yönetim kurulu, 6 kişilik disiplin kurulu ve 2 kişilik birlik genel kurul delegesi belirlendi. Toplantı salonunda ayrıca meclis yönetimi de belirlendi. Mevcut meclis başkanı Güngör Ayhan yeniden meclis başkanı seçilirken başkan yardımcıları ise Bilal Atak, Rıfat Bekir Bekiroğlu, meclis katibiise Kutlu Soner Kayalı oldu.

ZAMAN GÖREV ZAMANI

Seçimin ardından söz alan KTO Başkanı Recep Öztürk, “Odamızda şimdiye kadar başkanlık görevini üstlendik. Birlik ve beraberlikle aşılamayacak engel yoktur. Ticaretimizi ve ticaret erbaplarımızı birlikte inşa edeceğiz. Türkiye’nin gelecek hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşmak için daha fazla çalışmalıyız. Bu bilinçle odamız, ilçemiz ve ülkemiz için elimizden geleni yapacağız. Zaman görev zamanıdır. Seçim süreci bugün itibariyle bitecek ve görev süreci başlayacaktır” dedi.Meclis Başkanı Güngör Ayhan ise, “Odamız ile ilgili pek çok projelerimiz var. Ticaret adına sorumluluklarımız var. Hepimizin ortak gayesi odamızı daha iyi yere taşımak olacak. Sizlerle birlikte önemli adımlar atacağız. Yeni yol arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Recep Öztürk’ün listesi

Yönetim Kurulu Asil: Veysel Şenol, Abdullah Susam, Ahmet Kırcı, Mehmet Gümüş, Mustafa Gülçan, Hamza Küpeli, İlker Can Dönmez, Fatih Fidan.

Yönetim Kurulu Yedek:HetemKarahancı, Fatih Uykun, İlker Korkmaz, Mustafa Altun, Erdal Yavuz, Yücel Öztürk, Ahmet Kaya, İnan Günay.

Disiplin Kurulu Asil: Hakan Gürses, Yücel Adanır, Hasan Yıldız, Murat Çetinkaya, Uğur Kılıç, Ayhan Karataş.

Disiplin Kurulu Yedek: Mehmet Mustafa Sağlam, Özlem Dilber, Gökhan Yaman, Hamza Sinan Sarı, Deniz Günzat Işık, Bahattin Taş.

Birlik Genel Kurul Delegesi Asil Üye: Güngör Ayhan, Bilal Atak.

Birlik Genel Kurul Delegesi Yedek Üye: Kemal Şengül, Latif Hertürk.