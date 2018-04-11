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7. Altın Kiraz’da takımlar belli oluyor

Körfez’in ve Kocaeli’nin en önemli futbol turnuvası olan Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda bu yıl 7. heyecan yaşanacak.

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Turnuvada takımlar da belli olmaya başladı. Ramazan Bayramı sonrası başlaması düşünülen turnuvada yine bir birinden kuvvetli takımların müthiş mücadelesi bizi bekliyor olacak.

7. ALTIN KİRAZ’A KATILIMI NETLEŞEN TAKIMLAR

Vizyon İnşaat

Emniyet Müdürlüğü

Erol Sigorta

Hüner Teknik

Peron İnşaat

Dergah Ocakbaşı

Yonca Kebap

Kontrat İnşaat

Belediye İş Sendikası

Tüpraş

Akcan Özel Güvenlik

Körfez Belediyesi Zabıta

Armutlu Emlak

Evo Lounge Saray Simit

Algı Proje Enerji

Vefa İnşaat

Şehri Börek

Kocaeli Posoflular Derneği

Körfez HacıBektaş Veli Vakfı

Azizoğlu İnşaat

Kocaeli taşköprülüler derneği

Buy Gayrimenkul

Bugün 11:29 TSİ - Spor

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