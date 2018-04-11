7. Altın Kiraz’da takımlar belli oluyor

Turnuvada takımlar da belli olmaya başladı. Ramazan Bayramı sonrası başlaması düşünülen turnuvada yine bir birinden kuvvetli takımların müthiş mücadelesi bizi bekliyor olacak.
7. ALTIN KİRAZ’A KATILIMI NETLEŞEN TAKIMLAR
Vizyon İnşaat
Emniyet Müdürlüğü
Erol Sigorta
Hüner Teknik
Peron İnşaat
Dergah Ocakbaşı
Yonca Kebap
Kontrat İnşaat
Belediye İş Sendikası
Tüpraş
Akcan Özel Güvenlik
Körfez Belediyesi Zabıta
Armutlu Emlak
Evo Lounge Saray Simit
Algı Proje Enerji
Vefa İnşaat
Şehri Börek
Kocaeli Posoflular Derneği
Körfez HacıBektaş Veli Vakfı
Azizoğlu İnşaat
Kocaeli taşköprülüler derneği
Buy Gayrimenkul
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz