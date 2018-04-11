Körfez’de heyecan bitmez

Küçüklerden yıldızlara, kızlardan erkeklere, voleyboldan basketbola, futsala, ayak tenisine, masa tenisine kadar farklı branşlarda yüzlerce sporcunun mücadele edeceği spor şöleninde heyecan sürüyor.
KÜÇÜKLERDE 4 MAÇ
12 okulun 4 ayrı grupta mücadele ettiği küçük erkekler futbolda turnuvasında gruplarını birinci olarak tamamlayan okullar yarı finale yükselecek ve maçlarını A1-D1 ve B1-C1 şeklinde oynayacak. Turnuvanın ilk gününde rakibini rahatlıkla geçen tek takım Çelik Sanayi Ortaokulu oldu. Çelik Sanayi Ortaokulu Petkim’i 6-0 mağlup etti.
YILDIZLAR BOL GOLLÜ
Küçük erkeklerde kıran kırana geçen maçlara karşın 2 ayrı grupta 9 okul takımının yarıştığı yıldız erkeklerde ise farklı skorlarla tamamlanan 2 karşılaşma vardı. İlimtepe Ortaokulu, Hereke Uzunpınar Ortaokulu karşısında sahadan 8-3 gibi rahat skorla ayrıldı. Rıfat Ilgaz Ortaokulu ise Körfez İmam Hatip Ortaokulu’nun kaydettiği 8 gole karşı yalnızca 1 gol atabildi.
3 MAÇTA PENALTILAR
Normal süresi 1-1 tamamlanan diğer 3 karşılaşmada ise penaltılara gidildi. Penaltı sonrasında Kirazlıyalı Tevfik Fikret, Yarımca Ortaokulu’nu 3-1, Halide Edip Adıvar, İlimtepe Ortaokulu’nu 5-4 ve Atatürk Ortaokulu, Hereke Nuh Çimento Ortaokulu’nu 4-3’lük skorla mağlup etti.
KÜÇÜK ERKEK
A GRUBU
Kirazlıyalı Tevfik Fikret
Yarımca
Körfez İmam Hatip
B GRUBU
Çelik Sanayi
Petkim
Rıfat Ilgaz
C GRUBU
Halide Edip Adıvar
İlimtepe
İgsaş
D GRUBU
Atatürk
Hereke Nuh Çimento
Körfez Kent Emlak Konut
YILDIZ ERKEKLER
A GRUBU
Atatürk
İlimtepe
Rıfat Ilgaz
Hereke Uzunpınar
Körfez İmam Hatip
B GRUBU
İgsaş
Körfez Kent Emlak Konut
Yarımca
Halide Edip Adıvar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz