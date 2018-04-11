Körfez’de heyecan bitmez

Küçüklerden yıldızlara, kızlardan erkeklere, voleyboldan basketbola, futsala, ayak tenisine, masa tenisine kadar farklı branşlarda yüzlerce sporcunun mücadele edeceği spor şöleninde heyecan sürüyor.

KÜÇÜKLERDE 4 MAÇ

12 okulun 4 ayrı grupta mücadele ettiği küçük erkekler futbolda turnuvasında gruplarını birinci olarak tamamlayan okullar yarı finale yükselecek ve maçlarını A1-D1 ve B1-C1 şeklinde oynayacak. Turnuvanın ilk gününde rakibini rahatlıkla geçen tek takım Çelik Sanayi Ortaokulu oldu. Çelik Sanayi Ortaokulu Petkim’i 6-0 mağlup etti.

YILDIZLAR BOL GOLLÜ

Küçük erkeklerde kıran kırana geçen maçlara karşın 2 ayrı grupta 9 okul takımının yarıştığı yıldız erkeklerde ise farklı skorlarla tamamlanan 2 karşılaşma vardı. İlimtepe Ortaokulu, Hereke Uzunpınar Ortaokulu karşısında sahadan 8-3 gibi rahat skorla ayrıldı. Rıfat Ilgaz Ortaokulu ise Körfez İmam Hatip Ortaokulu’nun kaydettiği 8 gole karşı yalnızca 1 gol atabildi.

3 MAÇTA PENALTILAR

Normal süresi 1-1 tamamlanan diğer 3 karşılaşmada ise penaltılara gidildi. Penaltı sonrasında Kirazlıyalı Tevfik Fikret, Yarımca Ortaokulu’nu 3-1, Halide Edip Adıvar, İlimtepe Ortaokulu’nu 5-4 ve Atatürk Ortaokulu, Hereke Nuh Çimento Ortaokulu’nu 4-3’lük skorla mağlup etti.

KÜÇÜK ERKEK

A GRUBU

Kirazlıyalı Tevfik Fikret

Yarımca

Körfez İmam Hatip

B GRUBU

Çelik Sanayi

Petkim

Rıfat Ilgaz

C GRUBU

Halide Edip Adıvar

İlimtepe

İgsaş

D GRUBU

Atatürk

Hereke Nuh Çimento

Körfez Kent Emlak Konut

YILDIZ ERKEKLER

A GRUBU

Atatürk

İlimtepe

Rıfat Ilgaz

Hereke Uzunpınar

Körfez İmam Hatip

B GRUBU

İgsaş

Körfez Kent Emlak Konut

Yarımca

Halide Edip Adıvar