Kocaeli Emlakçılar Odası’nda icra kurulu açıklandı

Kocaeli Emlakçılar Odası’nın çiçeği burnunda başkanı Alpay Hacıoğlu kongreden sonra gerçekleştirilen ilk basın toplantısında odanın 20 kişiden oluşan yeni yönetiminin görev dağılımını açıkladı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Hacıoğlu, “Kocaeli Emlakçılar Odası, Kocaeli’ye hizmet için canla başla çalışacağına inancım tamdır. Amacımız kente katkı koymak adına böyle bir çalışma komisyonu oluşturacağız. Kocaeli’nde yerel yönetimlere katkı koymak adına Kocaeli Emlakçılar Odası olarak var gücümüzle çalışacağız” dedi.

10-20 YILLIK SEVİYEYE GELDİK

Kongre sonrası ilk basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, “Kocaeli Emlakçılar Odası 2 yıl önce kuruldu. Kurucular kurulu kongresi yapıldı. İlk olağan kongresi 11 Mart’ta gerçekleştirildi. Meslektaşlarımızın büyük bir teveccühünü alarak yeni görevimize başladık. İlk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Çok kısa süre önce kurulmasına rağmen 10-20 yıllık meslek odası seviyesine geldi. Bundan sonraki süreçte meslektaşlarımızın sorunlarını giderme adına ekip olarak bugün hem görev dağılımını yaptık. Hem de meslektaşlarımızın yanında olacağımızı belirttik” ifadelerinde bulundu.

AMACIMIZ KENTE KATKI KOYMAK

Konuşmalarına devam eden Hacıoğlu, “Kocaeli Emlakçılar Odası’nın asli görevleri meslektaşların sorunlarını gidermek, onlarla diyalog halinde olmak ve hep birlikte hareket etmektedir. Kocaeli’nin 12 ilçesi mevcut. Tüm ilçelerde belediyelerin meclis toplantılarını takip edeceğiz. Kocaeli Emlakçılar Odası, Kocaeli’ye hizmet için canla başla çalışacağına inancım tamdır. Amacımız kente katkı koymak adına böyle bir çalışma komisyonu oluşturacağız. Kocaeli’nde yerel yönetimlere katkı koymak adına Kocaeli Emlakçılar Odası olarak var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu.

4 YIL GÖREV SÜREMİZ VAR

Hacıoğlu, “Kocaeli Emlakçılar Odası’nı daha üst seviyeye çıkartmak için bizim için önemli olan konulardan biri AR-Ge konusudur. Kanunun bize müsaade ettiği yetkilerle görevimizi icra edeceğiz. 4 yıl görev süremiz var. Biz görev süremiz boyunca elimizden geldiği kadar hem kanun çerçevesinde hareket edeceğiz. Hem de meslektaşlarımızın bizi yönlendirdiği şekilde hareket edeceğiz” dedi.

LOGOMUZ DEĞİŞECEK

Hacıoğlu, “Önümüzdeki Cuma günü Bursa’da Türkiye’nin en büyük emlak fuarı gerçekleştirilecek. Oda olarak katılım sağlayacağız. Az önce bahsetmiş olduğum gibi kurumsallık adına meslek odamızı temsil edecek bir logo çalışmasına girdik. Yapılan çalışmalar sonrası yeni logomuzu yayınlayacağız” ifadelerinde bulundu.

BİZ ODAMIZLA HEP İÇİÇEYDİK

Hacıoğlu önceki yönetimin kendisi hakkında sözlerinin hatırlatılması üzerine, “Biz bir kere gerçekten seçim sürecini kapattık. Ne ben ne de hiçbir yönetici arkadaşım seçim sohbetini yapmıyoruz. Demek ki buradan şunu çıkartıyoruz. Biz meslektaşlarımızla daha fazla ilgilenmişiz ki göreve geldik. Biz odamızın bütün aktivetilerine katıldık ve takip ettik. Odamızla her zaman iç içeydik. Biz seçim öncesinde Kocaeli Emlakçılar Odası’nın seçimini kazanmaya adayız. Kazandığımızda da bütün ilçelerle beraber temsil edeceğiz demiştik. Yönetimimizde de bütün ilçelerden yöneticilerimiz bulunmaktadır” diyerek sözlerini sonlandırdı.

KOCAELİ EMLAKÇILAR ODASI İCRA KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı: Alpay Hacıoğlu

Başkan Vekili: Ertan Karakaş

Tapulardan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Aytekin Türkyılmaz-Ömer Küçük

Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Abdurrahman Yazıcı- Fevziye Kara-Murat Günden

İlçe Temsilcilikleri Oluşturmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Ahmet Özder-Oktay Yıldız

Arge ve Markalaşmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Adem Kabul-Hakan Bayraktar

Sosyal Aktivite ve Bilişim Gelişiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fatma Kanat-Esra Serim Çolak-Fırat Çiçek

Denetim Kurulu Başkanı: Abdullah Kanpara-Kadir Öksüz-Uygar Biber- Hakan Helvacıoğlu- Pınar Kılıç- Ergün Yıldız