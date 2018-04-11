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Kendi ettiği evlilik teklifine en çok kendini şaşırttı!

Gebze'de bir genç, 4 arkadaşını çağırarak sevgilisi için hazırladığı sürpriz evlenme teklifini izlemeye gelen kalabalığı görünce kız arkadaşından çok kendi şaşırdı.

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Gebze’de Muhammet Koçoğlu isimli bir genç, uzun süredir beraber olduğu sevgilisine evlenme teklifi yapmak için farklı bir yol seçti. Gebze kent meydanında yanındaki 4 arkadaşı ile sürpriz bir evlenme teklifi hazırlayan genç, önce yere beyaz pamukları yapıştırarak “Benimle evlenir misin?” yazdı. Bu sırada gencin yaptığı hazırlığı fark eden çevredeki vatandaşlar alanın doldurdu. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından durumdan haberi olmayan sevgilisi Ayşe Çoban ise arkadaşları tarafından gözleri kapatılarak alana getirildi.

3 KEZ "EVET"

Yazdığı yazı önünde diz çökerek kız arkadaşına evlilik teklifini ileten Koçoğlu, 3 kez ’Evet’ cevabını alınca toplanan meraklı kalabalık tarafından alkışlandı. Teklifin ardından bir süre şok geçiren genç kız, Koçoğlu’nun uzattığı yüzüğü parmağına taktı. Evlilik teklifinin bu kadar ilgi göreceğini beklemediğini belirten Muhammet Koçoğlu, “Hanımefendiden daha çok ben şaşırdım. Bu kadar çok insanın toplanabileceğini gerçekten hiç düşünmemiştim. Sadece iki kişiyle buraya geldim. İki arkadaşımı da sonradan çağırdım. Sadece 4 kişi. Allah’tan başka kimseyi çağırmadım. Çağırsaydım daha büyük kalabalık olacaktı. Bu sefer hiç altından kalkamayacaktım” dedi.

Bugün 11:41 TSİ İHA Kocaeli- Yaşam

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