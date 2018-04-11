Şimdiye kadar çok sayıda personeli ödüllendiren Başkan Doğan, görev yaptığı bölgede insanların beğenisini kazanan Temizlik Müdürlüğü çalışanı Gürcan Bilgiç’e altın taktı. Hacıhzır Mahallesi’nde süpürgeci olarak görev yapan Bilgiç’i makamında kabul eden İzmit Belediye Başkanı Doğan, kendisini tebrik edip altınla ödüllendirdi. Gürcan Bilgiç’i iş disiplini ve çalışkanlığı için tebrik eden Doğan, “İzmitliler adına, belediyemiz adına çok teşekkür ediyorum. Herkes çalışmandan çok memnun. Özellikle görev yaptığın bölgede sadece iş disiplinin, çalışkanlığınla değil, insanlığından ve samimiyetinden herkes çok memnun. Senin gibi bir çalışma arkadaşımız olduğu için ben de çok memnunum. Herkese örnek olan çalışkanlığın için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi. Başkan Doğan tarafından altınla ödüllendirilen Bilgiç de, “Ben aldığım maaşı helalinden hak etmek için çalışıyorum. Evime gidip yastığa başımı koyduğumda rahat uyuyabiliyorsam bu benim için her şeyden daha önemli. Başkanım tarafından taktir edilmek hayatım boyunca unutamayacağım bir onurdur” şeklinde konuştu.
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Başkan Doğan’dan çalışkan işçiye altın
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, çalışkan personeli ödüllendirmeye devam ediyor.
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Yorumlar
(1 )
Izmit 41 - kadroya alsın ..
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