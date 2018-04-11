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Bugün 11:47 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:54 TSİ )

Küçükler potaları yaktı!

Okullar Arası İzmit İlçe 2. Lig Küçük Erkekler Basketbol ikinci hafta maçları Atatürk Spor Salonu’nda oynanan 3 maçla devam etti.

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Karşılaşmalarda heyecan yaşanırken, Ulusal Egemenlik, Ford Otosan, ODTÜ KYÖD ve Özel Kocaeli Bahçeşehir ortaokulları Play-Off grubuna kalmayı başardı.

NE YAPTIN MAMİ!

İki grupta toplam yedi okulun mücadele ettiği organizasyonun A Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren ve iki maçının kazanan iki takım Ulusal Egemenlik ile Ford Otosan grup birinciliği maçında karşılaştı. Ulusal Egemenlik rakibini farklı mağlup etti ve maçı 51-23 kazandı. Günün yıldızı Muhammed Emin Taşçı, takımının ürettiği 51 sayının 34’üne tek başına imza atarken parmak ısırttı.

BİLGİ KÜPÜ KAZANDI

Günün ikinci maçı da A grubundaydı. İlk iki maçını da kaybeden 29 Ekim Ortaokulu ile Özel Bilgi Küpü Ortaokulu maçını Bilgi Küpü 30-21’lik skorla kazandı ve ilk galibiyetini elde etti. Bilgi Küpü’nde Tayfun, Arda ve Ege 6’şar sayı ile oynadı. Günün üçüncü maçı Özel Kocaeli Bahçeşehir ile ODTÜ KYÖD ortaokulları arasındaydı. İkinci çeyrek itibari ile rakibine üstünlük kuran Bahçeşehir maçı 54-42 kazandı ve gruptan lider çıktı. Maçı kaybeden ODTÜ KYÖD de ikinci olarak turladı. Bahçeşehir’de Kaan Beyazıt attığı 19 sayı ile öne çıkan isim oldu.

ULUSAL EGEMENLİK ORTAOKULU: 51 FORD OTOSAN ORTAOKULU: 23

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Özan Gündüz***, Gamze Kurt***

ULUSAL EGEMENLİK: Ege Çınar Yalılı** (2), Muhammet Emin Taşçı**** (34), Kaan Eyidemir*** (4), Kerem Murat Özdemir*** (5),  Ömer Dündar** (2), Irmak Sezer*. Yusuf Özkanlı*, Yusuf Poyraz Dalkılıç*, Arda Avdan* (2), Emre Zafer Anlar*

FORD OTOSAN: Kaan Güven**(7), Sait Emre Ör* (2), Duran  Ankara*** (4), Yusuf Can Aytunç* (4), Arda Dedeoğlu*, Efe Yüksel* (4), Muhammet Zorlu* (2), Servet Celil **, Arda Erdem*, Tolga Yalın*, Batuhan Erbay*

1.PERİYOT: 15-9

2.PERİYOT: 31-13

3.PERİYOT: 37-17

MAÇIN SONUCU: 51-23

29 EKİM ORTAOKULU: 21 KOCAELİ ÖZEL BİLGİ KÜPÜ ORTAOKULU: 30

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Emre Bağdatlı***, Umut Korkut***

29 EKİM: Yiğitcan Ünsür*, Enes Çalıdar*, Atahan Efe Korhan* (2), Muhammet Emin** (4), Batın Özdin*** (6), Berat Ünsal*, Ali Eren Yücel*, Mehmet Korkut*** (9), Baran Altun*

ÖZEL BİLGİ KÜPÜ: Bora Kayra Sevinç*, Ege Özkan** (2), Burak Mazlum*, Tayfun Gündoğdu*** (6), Aybars Kaçar* (2), Bekir Eren Akkuş* (2), Arda Kaya*** (6), Mehmet Çınar Tanrıöven* (2), Mustafa Emirhan Kaya* (2), Batın Çalıkoğlu*, Ege Sancak Soyer*** (6)

1.PERİYOT: 4-10

2.PERİYOT: 14-16

3.PERİYOT: 16-22

MAÇIN SONUCU: 21-30

ÖZEL KOCAELİ BAHÇEŞEŞİR ORTAOKULU: 54 ODTÜ KYÖD ORTAOKULU: 42

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Ozan Gündüz***, Ozan Alemdar***

ÖZEL KOCAELİ BAHÇEŞİR: Abdülkadir Tuğra Özden*, Mehmet Efe Bedür*, Mehmet Efe Demirtay*, Egehan Günay*** (6), Kaan Beyazıt Şakalan**** (19), Mehmet Başol* (2), Yağız Pehlivan*** (8), İbrahim Onat Yılmaz*, Tuğra Kamber*** (13), Can Özen** (4), Sıtkı Çağan Özdemir*, Uğur Sığındı** (2)

ODTÜ KYÖD: Emin Oytun Urgan*, Fehmi Emir Akova*, Emir Akay Kurt** (2), Görgün Yiğit Uysal*, Alp Eser Akgül*, Baler Çekmece*, Arda Yörür**** (16), Arda Bolat*** (12), Hakan Eray Çalışkan** (4), Cem sezer Ak*, Deniz Yıldız** (4), Umut Alp Kocatepe** (4)

1.PERİYOT: 12-8

2.PERİYOT: 27-16

3.PERİYOT: 39-22

MAÇIN SONUCU: 54-42

Bugün 11:47 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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