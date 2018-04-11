Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:54 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:56 TSİ )

U-13’lere ara yok

Kocaeli U-13 Futbol Ligi maçları aralıksız sürüyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Statlarda maç yoğunluğunu azalması sonrasında artık hafta içi de yoğun mesai uygulayan ligde yarın da okuldan çıkan öğrenciler, statlara akın edecek. Darıca – Yavuz Selim maçı 18.00’da diğer maçlar ise 19.00’da başlayacak.

GÜNÜN PROGRAMI

Darıca- Yavuz Selim              Metin Oktay 

Sarımeşe - Yahtakaptan         Arslanbey

Kocaeli-Yavuz                       Vin-San

Yeşilova -İzmit FK                Cephanelik

Şirinköy-Kullar                      Değirmendere

Yazlık-Kavaklı                       Kavaklı

Ereğli-Hisareyn                      Karamürsel

İlimtepe GB - Körfez GB      Esentepe

Bugün 11:54 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Şahanesin Beylikbağı! mask
Şahanesin Beylikbağı!
2.Küme U-19’da 5 maç var mask
2.Küme U-19’da 5 maç var
U-17 Play-Off’ta tek maç var mask
U-17 Play-Off’ta tek maç var
7. Altın Kiraz’da takımlar belli oluyor mask
7. Altın Kiraz’da takımlar belli oluyor
Hokeyde en büyük Kubilay Ortaokulu! mask
Hokeyde en büyük Kubilay Ortaokulu!
Okul sporları bir başka güzel mask
Okul sporları bir başka güzel
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Habertürk'te tepki çeken "İzmit" sohbeti! mask
Habertürk'te tepki çeken "İzmit" sohbeti!
Kocaeli'de deprem: Sallandık! mask
Kocaeli'de deprem: Sallandık!
Çayırova’da yerli traktör üretiliyor mask
Çayırova’da yerli traktör üretiliyor
Tramvay havadan geçecek! mask
Tramvay havadan geçecek!
Osman Pepe'yi mutlu gününde Kocaeli yalnız bırakmadı mask
Osman Pepe'yi mutlu gününde Kocaeli yalnız bırakmadı
Beton mikserinin altında feci şekilde can verdi mask
Beton mikserinin altında feci şekilde can verdi

GALERİ

Mavi Torik Balık Restoran lezzet severlerin yeni adresi mask
Mavi Torik Balık Restoran lezzet severlerin yeni adresi
Doğu Marmara Tarım Fuarı'nda karpuz keyfi mask
Doğu Marmara Tarım Fuarı'nda karpuz keyfi
7 Yıldızlı Kent Fotoğraf Yarışması sonuçlandı mask
7 Yıldızlı Kent Fotoğraf Yarışması sonuçlandı
Körfez doğal akvaryum oluyor mask
Körfez doğal akvaryum oluyor
Bangladeş'te farklı bir pişmaniye yapımı mask
Bangladeş'te farklı bir pişmaniye yapımı
GTÜ’den bir ilk daha mask
GTÜ’den bir ilk daha
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL