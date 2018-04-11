U-13’lere ara yok

Statlarda maç yoğunluğunu azalması sonrasında artık hafta içi de yoğun mesai uygulayan ligde yarın da okuldan çıkan öğrenciler, statlara akın edecek. Darıca – Yavuz Selim maçı 18.00’da diğer maçlar ise 19.00’da başlayacak.
GÜNÜN PROGRAMI
Darıca- Yavuz Selim Metin Oktay
Sarımeşe - Yahtakaptan Arslanbey
Kocaeli-Yavuz Vin-San
Yeşilova -İzmit FK Cephanelik
Şirinköy-Kullar Değirmendere
Yazlık-Kavaklı Kavaklı
Ereğli-Hisareyn Karamürsel
İlimtepe GB - Körfez GB Esentepe
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz