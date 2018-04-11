U-13’lere ara yok

Statlarda maç yoğunluğunu azalması sonrasında artık hafta içi de yoğun mesai uygulayan ligde yarın da okuldan çıkan öğrenciler, statlara akın edecek. Darıca – Yavuz Selim maçı 18.00’da diğer maçlar ise 19.00’da başlayacak.

GÜNÜN PROGRAMI

Darıca- Yavuz Selim Metin Oktay

Sarımeşe - Yahtakaptan Arslanbey

Kocaeli-Yavuz Vin-San

Yeşilova -İzmit FK Cephanelik

Şirinköy-Kullar Değirmendere

Yazlık-Kavaklı Kavaklı

Ereğli-Hisareyn Karamürsel

İlimtepe GB - Körfez GB Esentepe