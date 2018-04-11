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Bugün 12:06 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 12:07 TSİ )

Fulltrip'te online vize dönemi başladı

Türkiye’nin dijital seyahat platformu Fulltrip, kullanıcıların uçtan uca tatil planlamalarına vize sürecini de ekliyor. Online vize servisi sayesinde başvurudan evrak takibine, konsolosluk işlemlerinden pasaport teslimine tüm süreci Fulltrip ekipleri takip ediyor. Fulltrip otel, uçak bilet, araç kiralama, tur seçenekleri, şehir rehberi ve vize gibi her tür hizmeti tek bir platform üzerinden sunarak dijital seyahat sektörüne farklı bir bakış açısı getiriyor.

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Dijital tatil deneyimi sunan fulltrip.com, online vize başvuru dönemini başlatarak uçtan uca seyahat planlamasına yeni bir anlayış getiriyor. Bu sayede Türkiye’de bir ilk olarak Fulltrip.com üzerinden vize başvurusu dahil seyahat planlamalarını tek bir platformdan kolayca yapmak mümkün oluyor. Bunun yanı sıra Fulltrip.com uçak bileti alımlarında sınıf ve yemek seçimi yapabilme hizmetlerini de bünyesinde barındırıyor. A’dan Z’ye seyahate dair tüm işlemlerin gerçekleştirildiği Fulltrip’te 220 binden fazla otel, 120’yi aşkın havayolu şirketi, 4 bin araç kiralama firması anlaşması ve 1000’den fazla tur seçeneği yer alıyor.

“Turkcell güvencesiyle Fulltrip, vize başvuru platformuyla sektöre öncülük edecek”

Geliştirdikleri ürün ve servislerle günün 1440 dakikasının her anında müşterilerinin yanında olmak istediklerini belirten Turkcell Dijital Servisler, Çözümler ve İş Ortaklıklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz şunları söyledi:  “Müşterimizin hayatının her anında, güvenli, zengin, yerelleştirilmiş ve uçtan uca kesintisiz deneyim sağlayan dijital servislerimizle yer almak için çalışıyoruz. Tatil de yıl boyunca heyecanla beklediğimiz anların başında geliyor. Müşterilerimizin bu özel anlarında da yanlarında olmak için Fulltrip’i uçtan uca Turkcell güvencesiyle donattık. Fulltrip.com’u ziyaret edenler siteye hızlı giriş teknolojimiz ile girerek sadece telefon numaraları ile üye olabiliyor, ödemelerini milli ödeme platformu Paycell altyapısı üzerinden gerçekleştiriyor. Bu sayede dijital tatil deneyiminin adresi haline gelen Fulltrip, uçtan uca seyahat planlama konusunda da yeni atılımlarıyla sektörde fark yaratıyor. Son olarak hizmet vermeye başladığı vize başvuru platformuyla bir yandan kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracağına öte yandan sektöre öncülük edeceğine inancımız tam.”

Vize işlemleri Fulltrip’in kontrolünde

Seyahat edecekler, fulltrip.com üzerinden gitmek istedikleri ülkeyi seçerek vize ücret detaylarını kontrol edebiliyor. Gerekli bilgileri doldurarak vize ücretini kredi kartı ile ödüyor. Bu aşamadan sonra Fulltrip gerekli organizasyonu yapıyor. Vize departmanı, yolcuyu arayarak süreç ve evraklar hakkında bilgilendiriyor. Evrakların takibi, konsolosluk işlemleri ve randevuları, başvuru sonrası takip ve pasaportun yolcuya ulaştırılmasına kadar vize işlemlerinin tamamı Fulltrip kontrolünde gerçekleşiyor.

Turkcell ürün ve servisleriyle dijital tatil deneyimi Fulltrip’te

Turkcell’in dijital ürün ve servisleriyle tatil deneyimine kolaylık katan Fulltrip, müşterilerine BiP üzerinden 7/24 anlık destek sağlıyor. Tüm yolcularına lifebox’tan 25 GB Saklama alanı hediye eden Fulltrip, yurtdışında geçerli BiP’ten 1 GB hediye interneti de kullanıcılarına sunuyor.

Bugün 12:06 TSİ - Ekonomi

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