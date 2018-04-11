Darıca sahili Dudayev Parkı'nda sabah yürüyüşe çıkan vatandaşlar, deniz kıyısındaki kayaların arasından gelen kedi sesini duydu. Nurhan Çoban ve Serap Polat, kayaların arasındaki boşluğa düşen yavru kediyi görünce itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiyeciler, yaptıkları çalışmayla kediyi kurtardı. Nurhan Çoban ve Serap Polat yavru kediyi bir süre sevdikten sonra annesinin bulabileceği parka bıraktı.
Bugün 12:45 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 12:46 TSİ )
Sahilde kayaların arasına düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
Darıca'da, sahilde kayaların arasına düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
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Bugün 12:45 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz