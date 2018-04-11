Türkiye’nin ilk çocuk işçiliği mücadele merkezi İzmit’te açılıyor

Cephanelik bölgesinde yaptırılan Benim Evim Çocuk ve Gençlik Merkezi, 13 Nisan Cuma günü saat 10.00’da düzenlenecek törenle açılacak. Etüt sınıfları, mutfak, çok amaçlı salon ve atölye gibi çocukların kullanabileceği alanların yer aldığı merkezin açılış gününde ayrıca çocuk işçiliği ile mücadele sempozyumu da düzenlenecek. Sempozyum 13-14 Nisan tarihlerinde Ramada Otel’de yapılacak. İzmit Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve UNİCEF işbirliği ile hazırlanan Benim Evim Çocuk ve Gençlik Merkezi’nin Türkiye’ye örnek olacağı kaydedildi. İki gün sürecek çocuk işçiliği ile mücadele sempozyumunda çeşitli illerinden 400 çocuk İzmit Belediyesi’nin misafirimiz olacak ve kendi illerindeki çalışmaları anlatacaklar.