2.Küme U-19’da 5 maç var

Darıca Türkeli – Darıca Martı 19’da, Kirazpınar – Şekerpınar maçı 19.30’da, diğer maçlar ise 19.15’te başlayacak.
19.00: Darıca Türkeli –D. Martı Beylikbağı
19.15: Nusretiye - Üçyoldoğu Derbent
19.15: Bahçecik - Yenidoğan Arslan Kulaksız
19.15: Tavşancıl – Ç.Gümüş Salih Gün
19.30: Kirazpınar - Şekerpınar Metin Oktay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz