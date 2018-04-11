Haftanın kapanış maçında İzmit Gençlerbirliği ile Körfez Belediye Hereke Yıldız takımları kozlarını paylaşacak. 19.15’te başlayacak maç Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak.
Bugün 12:52 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:54 TSİ )
U-17 Play-Off’ta tek maç var
Kocaeli U17 Futbol Ligi Play-Off Ligi D Grubu’nda yarın akşam tek maç oynanacak.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:52 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz