Okul sporları bir başka güzel

Yarın da bocceden yelkene, futsaldan futbola, voleyboldan atletizme, futsala kadar birçok ilçede birçok maç oynanacak.
İşte günün programı…
09:00 Bocce Çayırova
10:00 G. Kız Vol. 2L Derince
10:00 Minikler Vol. 2L Dilovası
10:00 Futsal 2L Gebze.
10:00 Futbol 2L M.Oktay St.
10:00 Basketbol 2L 17 Ağustos
10:00 K. Er. Bas. 2L Atatürk.
10:00 Yıl. Er. Futsal 2L Topaloğlu
10:00 Çim Hokeyi Kalkavan
09:00 Yelken İ.Yelken K.
09:00 Bisiklet Atletizm Pisti
10:00 Futbol 2L Esentepe
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz