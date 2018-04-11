Okul sporları bir başka güzel

Yarın da bocceden yelkene, futsaldan futbola, voleyboldan atletizme, futsala kadar birçok ilçede birçok maç oynanacak.

İşte günün programı…

09:00 Bocce Çayırova

10:00 G. Kız Vol. 2L Derince

10:00 Minikler Vol. 2L Dilovası

10:00 Futsal 2L Gebze.

10:00 Futbol 2L M.Oktay St.

10:00 Basketbol 2L 17 Ağustos

10:00 K. Er. Bas. 2L Atatürk.

10:00 Yıl. Er. Futsal 2L Topaloğlu

10:00 Çim Hokeyi Kalkavan

09:00 Yelken İ.Yelken K.

09:00 Bisiklet Atletizm Pisti

10:00 Futbol 2L Esentepe