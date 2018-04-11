Hokeyde en büyük Kubilay Ortaokulu!

4-10 Nisan tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada Kartepeİbrikdere Kubilay Ortaokulu zafere ulaştı.

İLİMİZİ TEMSİL EDECEK

İlimizde okullar arası bir şampiyona daha sona erdi. Okul tatili yaklaşırken, okul maçları da hız kazandı. Tatile kadar bitmesi gereken şampiyonalar, hemen hemen her gün salonları ve statlara kaplarken, Kocaeli Küçük Erkekler Çim Hokeyi Ligi de sona erdi. İlimizde 4-10 Nisan tarihleri arasında yapılan Küçük Erkekler Hokey müsabakalarında, Kartepeİbrikdere Mahallesi’nde bulunan Kubilay Ortaokulu Kocaeli Şampiyonu oldu. İlimizi temsilen Türkiye Şampiyonası müsabakalarına katılacak ekibimizin Okul Müdürü Hüseyin Aydemir tüm öğrencilerini kutlarken, grup maçlarında da başarı sağlayacaklarına inandıklarını ifade etti.